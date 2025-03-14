Венера появится над Новосибирском с 17 по 25 марта дважды в сутки

С древних времён люди обращали внимание на одну из самых ярких и заметных планет на небосводе — Венеру. О её существовании свидетельствуют как письменные источники, так и более ранние наскальные рисунки.

У разных народов эта планета носила разные названия, но наиболее часто её называли Утренней и Вечерней звездой. Это связано с тем, что иногда её можно увидеть и утром, и вечером.

В 2025 году, в период с 17 по 25 марта, в средней полосе России, включая Новосибирск, можно будет увидеть Венеру утром и вечером.

— Такая видимость планеты называется «двойной видимостью», возможна когда планета оказывается между Землей и Солнцем на одной эклиптической долготе. В этот момент они располагаются близко на небесной сфере подобно «параду планет». При этом возможны два варианта: Венера располагается на небе выше Солнца или ниже, поскольку орбита планеты имеет наклон к эклиптике 3.4°. Если Венера располагается выше Солнца, то она заходит за горизонт позже Солнца и видна вечером. Но в эти же дни она и восходит раньше Солнца, когда еще относительно темно, и ее можно увидеть и рано утром, — говорится в сообщении НГУ.

В период с 17 по 25 марта, особенно вечером после захода солнца и утром перед восходом, у нас появится возможность наблюдать Венеру. Эти уникальные условия повторяются каждые восемь лет. После 25 марта мы сможем увидеть Венеру только утром.

Даже если у вас нет профессионального телескопа, с хорошим любительским инструментом вы сможете насладиться красотой этого небесного тела. И «совы», и «жаворонки» смогут увидеть изменения фаз Венеры и «рога» — причудливые очертания, которые появляются благодаря очень плотной атмосфере планеты по сравнению с атмосферой Земли.

20 марта наступит весеннее равноденствие, когда день и ночь станут равны по продолжительности, и продолжительность светлого времени суток начнет увеличиваться. В дни весеннего и осеннего равноденствий Солнце расположено строго перпендикулярно экватору Земли, и оба полушария планеты освещаются одинаково. Это означает, что время светового дня становится равным времени ночи.

Ранее редакция сообщала о том, что в марте новосибирцев ждут сразу несколько крупных астрономических события. Покрытие Луной звездного скопления и частное солнечное затмение.