Половина трудовых мигрантов может покинуть Россию из-за доллара по 100 рублей

Опрос, проведенный среди представителей узбекской диаспоры, показал, что 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из РФ в связи с ростом курса доллара, при этом 25% — не планируют этого делать и еще 25% — пока не определились с ответом.

Всего в онлайн-опросе приняло участие 22 800 человек, передает газета «Ведомости».

По словам главы узбекской диаспоры Москвы Бахрома Исмаилова, по причине роста курса доллара заработки иностранных граждан снижаются и становятся все более сопоставимыми с доходами на родине. В связи с этим он допускает, что в наименее оплачиваемых сферах отток трудовых мигрантов вероятен в первую очередь. Среди них – ритейл, общепит, клининг, кейтеринг, курьерская доставка, сельское хозяйство и др.

Ранее редакция сообщала, что в 2023 году в Новосибирскую область въехало более 200 тысяч мигрантов.