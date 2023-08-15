Рекламодателям

Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами

  • 15/08/2023, 13:58
Автор:
Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами
Отраслевое соглашение планируется подписать в рамках «Технопрома».

На «Технопроме -2023» планируется заключить отраслевое соглашение между Республикой Беларусь и Новосибирской областью, которое касается индустриального развития, — сообщил на пресс-конференции директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности Сергей Санников.

Министр науки Новосибирской области Вадим Васильев добавил, что на форуме будет представлен мегапроект с участием Минпрома, МГТУ СТАНКИН, Ростеха и представителей индустрии. По его словам, на предложение обсудить эту тему активно откликнулись белорусские станкостроители.

— Белорусский стенд будет представлен станкостроительными компаниями. Эта отрасль в республике активно развивается, и у нас есть дорожная карта выстраивания взаимодействия с белорусами по развитию данной отрасли, — уточнил Васильев.

Детали соглашения и его участников в правительстве региона не анонсируют.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин на просьбу корреспондента Infopro54 оценить, сколько предприятий Новосибирска сейчас занимаются станкостроением, назвал всего три завода.

— Предприятий, которые занимаются выпуском производственно-промышленного оборудования в Новосибирске осталось немного. Это «Сиблитмаш», «Завод Труд» и СКБ «Сибэлектротерм».  «Тяжстанкогидропресс» — не работает, «Станкосиб» присутствует на рынке как девелоперская площадка, — отметил Карпекин.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко пояснил редакции, что станкостроением в Новосибирске занимались только два предприятия: «Тяжстанкогидропресс» и «Станкосиб». Оба сегодня стоят.

— Больше никто станки в общепринятом смысле этого слова в Новосибирске не производит. Если говорить о производстве средств производства в более широком смысле, в том числе оборудования для перерабатывающей промышленности, приспособлений для станков, роботов-манипуляторов, 3D-принтеров и т.д., то в Новосибирске, конечно, есть производители, но надо понимать, что станкостроение — это машиностроительная элита. Это намного более высокие требования к технологиям, точности производства, культуре производства, квалификации персонала, — комментирует эксперт. — «Станкосиб» как промышленное предприятие возродить уже невозможно. Единственный шанс — если все-таки удастся сохранить «Тяжстанкогидропресс». Но это будет сделать крайне сложно. Да, на заводе сохранился станочный парк, но потерян коллектив, навыки производства — площадку придется восстанавливать с нуля, если удастся договориться с банками и найти заинтересованных собственников.  Возрождать станкостроение с нуля — это чрезвычайно сложная задача.

Собеседник редакции отметил, что работает с белорусскими партнерами и в республике сохранность основных фондов на сегодняшний день намного выше, чем в России.

— Не могу сказать, что у них все замечательно в станкостроении. Мои коллеги недавно жаловались на одном совещании, что вместо швейцарского станка им предложили купить два белорусских, так как один по функционалу не может выполнять все необходимые операции, при этом по заоблачным ценам. А что делать? Не сохранили свое производство, будем финансировать чужое, — подчеркивает Степаненко. — Еще меня смущает тот факт, что про развитие станкостроения в Новосибирской области планируют рассуждать люди, которые в принципе не понимают эту отрасль и ее проблемы.

Напомним, ранее редакция рассказывала о визите белорусского премьера в Новосибирск, итогом которого планировалось подписание контрактов на сумму более 13 млн долларов.  Также сообщалось, что белорусский бизнес может локализовать свои производства в Новосибирске.  Белорусские предприятия сотрудничают с новосибирцами в части реновации трамваев.

«Технопром-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа.

Ранее редакция рассказывала о том, что происходит на новосибирском заводе, который ранее выпускал уникальные станки.

Фото: pixabay.com — InWay

428

Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Технопром-2023 станкостроение Новосибирск Сергей Санников Сергей Карпекин МАРП Вадим Васильев Белоруссия


Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U1w3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Никольский»

ЖК «Никольский»

Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект

Erid:4CQwVszH9pSaqk7U2ABЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqk7TgbuGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pSaqkHrGPSЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pSaqkHqbodЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
У российской армии появится надувной храм
15/08/23 10:22
Госдума рассмотрит проект закона, который освободит от кредитных обязательств поручителей погибших на спецоперации
7/08/23 17:07
В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков

В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков

Технологии будут прорабатываться на базе месторождений Баженовской и Ачимовской свит.
Читать статью >>
пандусы для инвалидов в Новосибирске

В Новосибирске 105 пандусов для инвалидов в непригодном состоянии

Из них разрушены или отсутствуют 76, а требуют ремонта 29.
Читать статью >>
На «Технопроме» подпишут соглашение о внедрении передовых технологий в агропроме

На «Технопроме» подпишут соглашение о внедрении передовых технологий в агропроме

Новые технологии в АПК будут отрабатывать китайские ученые совместно с новосибирским предприятием.
Читать статью >>
Ирина Григорьева, клинический психолог компании «Новое качество»

Новосибирский психолог прокомментировала спрос на антидепрессанты

Специалист предупредила, что после отмены препаратов психике будет очень больно.
Читать статью >>
В Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей

В Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей

На рынок заправок электротранспорта выходят все больше игроков.
Читать статью >>
Акции зональной станции садоводов под Искитимом ушли с молотка

700 гектаров на берегу Берди ушли с молотка

Ранее эта недвижимость под Бердском принадлежала Новосибирской зональной станции садоводов.
Читать статью >>
Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа

Новосибирский Минфин расскажет о возможностях бюджета на 2024 год до конца августа

В бюджете 2023 года доходы пока снова превышают расходы.
Читать статью >>
Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета

Новосибирская область сможет тратить на концессии не 2,5%, а 20% от собственных доходов бюджета

Планку в 20% предлагает установить Минфин РФ. Новосибирские депутаты с боем продавили ограничение в 2,5%, чтобы регион не брал на себя лишних обязательств.
Читать статью >>
В Новосибирской области упала урожайность зерновых

В Новосибирской области упала урожайность зерновых

18 хозяйств региона приступили к уборочной.
Читать статью >>
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет модерировать пленарное заседание Технопрома

Это ключевое мероприятие форума, где будут представлены вопрос, волнующие регионы России.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Назаров, брокер, учредитель компании Nazarov & Partners ческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Александр Назаров: На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска серьезный дефицит предложения

Речь идет об объектах высокого класса. Они необходимы современному технологичному бизнесу, который выходит в регион или расширяется на домашнем рынке.
Все материалы
Новостройки Новосибирска
Льготная ипотека
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Участкового, сбившего 6-летнюю девочку под Новосибирском, вычислили по видео с камер
15/08/23 16:40
Право&Порядок
Дрон-художник создает мурал на стене НГТУ в Новосибирске
15/08/23 16:20
Общество
Бабьего лета не будет – синоптики рассказали, какой будет погода в сентябре в Новосибирске
15/08/23 16:16
Общество
В Новосибирске разработают технологии для добычи нефти из трудноизвлекаемых участков
15/08/23 16:04
Бизнес Наука Технологии
В зоне СВО погиб сварщик из Новосибирской области
15/08/23 15:57
Общество
Новосибирские ученые в 200 раз снизили содержание хлора в термолизном масле
15/08/23 15:31
Наука
Академгородок затопило из-за сильного ливня
15/08/23 15:11
Город
В Новосибирске 105 пандусов для инвалидов в непригодном состоянии
15/08/23 14:33
Город
Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами
15/08/23 13:58
Бизнес Власть Промышленность
В Новосибирске на Оби обнаружили цветные пятна
15/08/23 13:40
Происшествия
Рейс задержали или отменили? Роспотребнадзор опубликовал инструкцию для пассажиров
15/08/23 13:07
Общество
Новосибирская прокуратура посетит детскую площадку, где травмировался ребенок
15/08/23 12:44
Происшествия
Пассажир рейса Хабаровск-Новосибирск оштрафован за курение в туалете
15/08/23 12:35
Происшествия
Строитель обманул жителей Новосибирска на миллион рублей
15/08/23 12:21
Общество
Представлена программа юбилейного форума «Технопром-2023»
15/08/23 12:18
Общество Технологии
Медики рассказали о состоянии депутата, попавшего в ДТП под Новосибирском
15/08/23 12:17
Происшествия
На «Технопроме» подпишут соглашение о внедрении передовых технологий в агропроме
15/08/23 12:13
Агропром Бизнес Технологии
В Новосибирске начали работать ярмарки по продаже меда
15/08/23 12:03
Общество
Организаторы «Ветра в Сибири» опозорили в соцсетях группу План Ломоносова
15/08/23 11:42
Общество
Бастрыкин поставил на свой контроль ситуацию с конфликтом в аэропорту Толмачево
15/08/23 11:40
Право&Порядок
Популярное
Центробанк не исключает повышение ключевой ставки в сентябре
15/08/23 15:37
Стоимость образовательных услуг в медвузах резко возросла
15/08/23 14:36
В РФ усилен санитарный контроль из-за чумы в Китае
15/08/23 9:46
Аферисты крадут деньги у россиян под предлогом замены социальных карт
14/08/23 16:25
Право&Порядок
Подорожание яиц и масла неминуемо приведет к росту цен на майонез
14/08/23 10:42
Депутаты призывают не ограничивать использование маткапитала
14/08/23 9:27
Новости компаний
Банк Уралсиб запустил для бизнеса сервис оплаты онлайн-покупок через Mir Pay
15/08/23 15:20
РКО бесплатно для сибирского бизнеса
15/08/23 9:00
«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»
14/08/23 11:05
Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %
14/08/23 9:00
Прибыль Банка Уралсиб по итогам 1 полугодия 2023 составила 13,5 млрд рублей
11/08/23 15:19
Порядка 60 объектов жилищного строительства подключено к сетям АО «РЭС» за последний год
11/08/23 11:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска