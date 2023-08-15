Новосибирская область будет развивать станкостроение совместно с белорусами

На «Технопроме -2023» планируется заключить отраслевое соглашение между Республикой Беларусь и Новосибирской областью, которое касается индустриального развития, — сообщил на пресс-конференции директор Новосибирского областного фонда поддержки науки и инновационной деятельности Сергей Санников.

Министр науки Новосибирской области Вадим Васильев добавил, что на форуме будет представлен мегапроект с участием Минпрома, МГТУ СТАНКИН, Ростеха и представителей индустрии. По его словам, на предложение обсудить эту тему активно откликнулись белорусские станкостроители.

— Белорусский стенд будет представлен станкостроительными компаниями. Эта отрасль в республике активно развивается, и у нас есть дорожная карта выстраивания взаимодействия с белорусами по развитию данной отрасли, — уточнил Васильев.

Детали соглашения и его участников в правительстве региона не анонсируют.

Президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин на просьбу корреспондента Infopro54 оценить, сколько предприятий Новосибирска сейчас занимаются станкостроением, назвал всего три завода.

— Предприятий, которые занимаются выпуском производственно-промышленного оборудования в Новосибирске осталось немного. Это «Сиблитмаш», «Завод Труд» и СКБ «Сибэлектротерм». «Тяжстанкогидропресс» — не работает, «Станкосиб» присутствует на рынке как девелоперская площадка, — отметил Карпекин.

Инженер-исследователь, основатель инжиниринговой компании «Гормашэкспорт» Андрей Степаненко пояснил редакции, что станкостроением в Новосибирске занимались только два предприятия: «Тяжстанкогидропресс» и «Станкосиб». Оба сегодня стоят.

— Больше никто станки в общепринятом смысле этого слова в Новосибирске не производит. Если говорить о производстве средств производства в более широком смысле, в том числе оборудования для перерабатывающей промышленности, приспособлений для станков, роботов-манипуляторов, 3D-принтеров и т.д., то в Новосибирске, конечно, есть производители, но надо понимать, что станкостроение — это машиностроительная элита. Это намного более высокие требования к технологиям, точности производства, культуре производства, квалификации персонала, — комментирует эксперт. — «Станкосиб» как промышленное предприятие возродить уже невозможно. Единственный шанс — если все-таки удастся сохранить «Тяжстанкогидропресс». Но это будет сделать крайне сложно. Да, на заводе сохранился станочный парк, но потерян коллектив, навыки производства — площадку придется восстанавливать с нуля, если удастся договориться с банками и найти заинтересованных собственников. Возрождать станкостроение с нуля — это чрезвычайно сложная задача.

Собеседник редакции отметил, что работает с белорусскими партнерами и в республике сохранность основных фондов на сегодняшний день намного выше, чем в России.

— Не могу сказать, что у них все замечательно в станкостроении. Мои коллеги недавно жаловались на одном совещании, что вместо швейцарского станка им предложили купить два белорусских, так как один по функционалу не может выполнять все необходимые операции, при этом по заоблачным ценам. А что делать? Не сохранили свое производство, будем финансировать чужое, — подчеркивает Степаненко. — Еще меня смущает тот факт, что про развитие станкостроения в Новосибирской области планируют рассуждать люди, которые в принципе не понимают эту отрасль и ее проблемы.

Напомним, ранее редакция рассказывала о визите белорусского премьера в Новосибирск, итогом которого планировалось подписание контрактов на сумму более 13 млн долларов. Также сообщалось, что белорусский бизнес может локализовать свои производства в Новосибирске. Белорусские предприятия сотрудничают с новосибирцами в части реновации трамваев.

«Технопром-2023» пройдет в Новосибирске с 22 по 25 августа.

Ранее редакция рассказывала о том, что происходит на новосибирском заводе, который ранее выпускал уникальные станки.