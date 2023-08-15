В Новосибирске 105 пандусов для инвалидов в непригодном состоянии

В Новосибирске 105 из 170 пандусов, предназначенных для обеспечения доступной среды для людей с инвалидностью, находятся в непригодном состоянии. Об этом на аппаратном совещании рассказал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константин Васильев.

— Из них разрушены или отсутствуют 76, требуют ремонта 29, — уточнил Константин Васильев.

Сейчас чиновники готовят программу ремонта объектов. Анатолий Локоть ответил, что пока не готов говорить об отдельной программе. Он предложил включить ремонт пандусов в комплекс работ по ремонту улично-дорожного покрытия, чтобы получить предоставление о реальной картине.

На аппаратном совещании также стало известно о том, что в Новосибирске на шести станциях метро установили гусеничные подъёмники для инвалидных колясок. Ступенькоходы установлены на станциях «Площадь Маркса», «Речной вокзал», «Площадь Ленина», «Красный проспект», «Заельцовская» и «Золотая нива». В летние месяцы сотрудники метрополитена используют ступенькоходы практически ежедневно для помощи маломобильным пассажирам. В планах муниципалитета закупить такие подъемники для других станций метро

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкину представят доклад о правомерности закрытия дороги в Новосибирске.