Полпред и зампред Правительства РФ посетили предприятия ОПК Алтайского края

Основное внимание делегации было уделено ходу модернизации производственных мощностей одного из ключевых предприятий ОПК. По итогам осмотра представители федеральной власти дали положительную оценку текущим темпам переоснащения и выразили уверенность в росте эффективности и качества выпускаемой продукции. Также обсуждались вопросы повышения производительности труда за счёт внедрения современных технологий и автоматизации процессов.

Денис Мантуров подчеркнул, что успешная реализация инвестиционного проекта напрямую зависит от кадровой обеспеченности. В связи с этим руководство предприятия получило рекомендации по формированию устойчивой системы подготовки специалистов. В рамках модернизации планируется создание около 1000 новых рабочих мест, что требует активного участия региональных структур в вопросах профориентации и привлечения трудовых ресурсов.

Анатолий Серышев отметил, что в Алтайском крае выстроено эффективное взаимодействие между органами власти и промышленными предприятиями. Ведётся целенаправленная работа по обучению персонала, улучшению транспортной доступности производственных объектов, а также созданию условий для закрепления кадров на местах.

Дополнительно в ходе визита состоялось заседание рабочей группы по реализации задач, поставленных Президентом России в Указе №390 от 29 мая 2023 года. Основное внимание на совещании было уделено вопросам поддержки предприятий, выполняющих государственные оборонные заказы. В частности, обсуждались меры по обеспечению устойчивого финансирования, кадровому сопровождению проектов и созданию благоприятной инвестиционной среды в оборонной промышленности.

Полпред подчеркнул, что развитие оборонно-промышленного комплекса является стратегически важным направлением государственной политики, обеспечивающим технологическую независимость и достижение ключевых целей национального развития.

Отметим, что государственная программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса», ранее утверждённая Правительством РФ, продлена до 2036 года. Она предусматривает укрепление научно-технического и производственного потенциала, расширение кадрового и интеллектуального ресурса отрасли, а также повышение её конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.