В России проведут «донастройку» налоговой реформы

Наталья Пинигина, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» рассказала о новых законодательных новеллах и о том, к чему готовиться бизнесу.
— Мы регулярно делаем выборку новелл, которые вносят существенное изменение в законодательство, либо вызывают широкий общественный резонанс в предпринимательской среде или конкретной отрасли. Сегодня у предпринимателей не всегда есть возможность следить за всеми юридическими аспектами, регламентирующими их деятельность, поэтому мы стараемся подсветить наиболее важные, чтобы их можно было учитывать при ведении деятельности, — пояснила собеседница Infopro54.
Она отметила, что в дайджест законодательных новелл также входят региональные, в частности Москва и Московская область, так как многие новосибирские компании работают с партнерами с этих территорий, либо сами ведут бизнес на этих рынках.
— Кроме того, у правительства Москвы и Московской области интересный опыт в части поддержки предпринимательских инициатив и льготного налогообложения. Их опыт можно изучать, аргументировать, дорабатывать и продвигать на региональном уровне, — отметила эксперт.
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Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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