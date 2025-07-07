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В России проведут «донастройку» налоговой реформы

  • 07/07/2025, 12:00
Автор: Юлия Данилова
В России проведут «донастройку» налоговой реформы
Новосибирский эксперт подготовила дайджест ключевых изменений в законодательстве для предпринимателей

Наталья Пинигина, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» рассказала о новых законодательных новеллах и о том, к чему готовиться бизнесу.

— Мы регулярно делаем выборку новелл, которые вносят существенное изменение в законодательство, либо вызывают широкий общественный резонанс в предпринимательской среде или конкретной отрасли. Сегодня у предпринимателей не всегда есть возможность следить за всеми юридическими аспектами, регламентирующими их деятельность, поэтому мы стараемся подсветить наиболее важные, чтобы их можно было учитывать при ведении деятельности, — пояснила собеседница Infopro54.

Она отметила, что в дайджест законодательных новелл также входят региональные, в частности Москва и Московская область, так как многие новосибирские компании работают с партнерами с этих территорий, либо сами ведут бизнес на этих рынках.

— Кроме того, у правительства Москвы и Московской области интересный опыт в части поддержки предпринимательских инициатив и льготного налогообложения. Их опыт можно изучать, аргументировать, дорабатывать и продвигать на региональном уровне, — отметила эксперт.

Общие корректировки в законодательстве

  • В России запретили размещать вывески и указатели на иностранных языках.

Кроме того, зарубежные слова нельзя использовать в названии объектов застройки (микрорайонов, поселков и пр.).

Правительство РФ выделило более 3 млрд руб. на пенсии в новых регионах России.

Дополнительное финансирование обеспечит выплаты за третий квартал 2025 года.

Стоянки автомобилей необходимо будет оборудовать зарядными устройствами.

  • Иностранцам упростили доступ к российским госуслугам с помощью нового приложения.

Минцифры России сообщает о запуске мультиязычного сервиса ruID, который доступен для скачивания во всех онлайн-магазинах.

  • Президент РФ внес изменения в законодательство об обработке персональных данных.

С 1 сентября согласие на это нужно будет оформлять отдельно от других документов.

Штрафы за ведение бизнеса без уведомления надзорных органов повысятся с 27 июня.

Размер санкций увеличится до 7-12 тыс. руб. для ИП и 24-48 тыс. руб. для организаций.

Изменения, связанные с налогами и платежами

  • Цифровой рубль введут для массового использования с 1 сентября 2026 года.

Банк России предлагает поэтапное внедрение переводов и платежей в электронной валюте.

  • Владимир Путин поручил провести «донастройку» налоговой реформы в России.

Кабмин внесет предложения по совершенствованию механизма налогообложения лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

  • Подписать электронный договор теперь можно с помощью сервиса ФНС России.

Скоро заверить мобильной подписью получится также счета-фактуры и универсальные передаточные акты.

  • Бизнес в регионах с военными действиями сможет работать без кассовой техники.

Список населенных пунктов со сложной оперативной обстановкой утвердит руководство конкретных субъектов РФ.

Корректировки, актуальные для отраслей экономики

  • ФСБ России проследит за контактами научных организаций с иностранными партнерами.

Кабмин определит перечень направлений, требующих согласия силовиков на совместную разработку.

  • Эксперимент по маркировке товаров личной гигиены и чаев продлится до 31 августа.

Средства идентификации будут наносить на бритвы и лезвия, а также на упаковки растворимых завариваемых напитков.

  • Меры поддержки для операторов выездного туризма продлили на 2025 год.

Кабмин решил сохранить льготный размер обязательных платежей в резервный фонд объединения «Турпомощь» – 1 руб.

  • Мораторий на взыскание неустойки и убытков по ДДУ продлили на полгода.

Финансовые санкции к застройщикам за неисполнение обязательств не будут применять до 31 декабря.

  • С 1 июля за непредставление данных о выбросах парниковых газов начнут штрафовать.

Организациям придется заплатить за нарушение от 150 тыс. до 500 тыс. руб.

Поддержка бизнеса в Москве 

  • Город предоставил инвесторам более 270 гектаров земли для строительства производств.
  • Москва — город молодежи: столица поддерживает молодых предпринимателей.

Новое в законодательстве и судебной практике

  • Расходы на обжалование отказа в возбуждении административного дела возмещаются.

Конституционный Суд РФ рассмотрел жалобу гражданина, который оспаривал конституционность ряда положений законодательства в связи с отказом в возмещении ему расходов, понесенных при обжаловании определения инспектора ДПС об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении

Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2025 г. № 26-П

  • Уголовные санкции в случаях разглашения коммерческой тайны ужесточили.

За распространение секретных данных группой лиц теперь грозит лишение свободы от 2 лет со штрафом 5 млн руб.

  • Уголовный кодекс дополнили нормами об ответственности для дропперов.

Ранее редакция сообщала о том, какие новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 июля

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Власть Бизнес ПроБизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Цифровой рубль налоги Законы для бизнеса


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