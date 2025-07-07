В России проведут «донастройку» налоговой реформы

Наталья Пинигина, управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» рассказала о новых законодательных новеллах и о том, к чему готовиться бизнесу.

— Мы регулярно делаем выборку новелл, которые вносят существенное изменение в законодательство, либо вызывают широкий общественный резонанс в предпринимательской среде или конкретной отрасли. Сегодня у предпринимателей не всегда есть возможность следить за всеми юридическими аспектами, регламентирующими их деятельность, поэтому мы стараемся подсветить наиболее важные, чтобы их можно было учитывать при ведении деятельности, — пояснила собеседница Infopro54.

Она отметила, что в дайджест законодательных новелл также входят региональные, в частности Москва и Московская область, так как многие новосибирские компании работают с партнерами с этих территорий, либо сами ведут бизнес на этих рынках.

— Кроме того, у правительства Москвы и Московской области интересный опыт в части поддержки предпринимательских инициатив и льготного налогообложения. Их опыт можно изучать, аргументировать, дорабатывать и продвигать на региональном уровне, — отметила эксперт.

Общие корректировки в законодательстве

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Дополнительное финансирование обеспечит выплаты за третий квартал 2025 года.

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Иностранцам упростили доступ к российским госуслугам с помощью нового приложения.

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Изменения, связанные с налогами и платежами

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Корректировки, актуальные для отраслей экономики

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Меры поддержки для операторов выездного туризма продлили на 2025 год.

Кабмин решил сохранить льготный размер обязательных платежей в резервный фонд объединения «Турпомощь» – 1 руб.

Мораторий на взыскание неустойки и убытков по ДДУ продлили на полгода.

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С 1 июля за непредставление данных о выбросах парниковых газов начнут штрафовать.

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Поддержка бизнеса в Москве

Город предоставил инвесторам более 270 гектаров земли для строительства производств.

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Новое в законодательстве и судебной практике

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Постановление Конституционного Суда РФ от 24 июня 2025 г. № 26-П

Уголовные санкции в случаях разглашения коммерческой тайны ужесточили.

За распространение секретных данных группой лиц теперь грозит лишение свободы от 2 лет со штрафом 5 млн руб.

Уголовный кодекс дополнили нормами об ответственности для дропперов.

Ранее редакция сообщала о том, какие новые законы изменят жизнь новосибирцев с 1 июля.