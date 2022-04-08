Польша блокирует активы поддерживающих Россию субъектов и вводит эмбарго на уголь

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла закон, предусматривающий эмбарго поставок угля из России и возможность заморозки активов субъектов и лиц, которые поддерживают РФ, передает ТАСС.

Закон «Об особых решениях в области противодействия поддержке агрессии против Украины» предполагает замораживание денежных средств и других активов физических и юридических лиц, которых внесут в специальный список, его будет вести министерство внутренних дел и администрации Польши. Глава МВД будет пополнять этот список самостоятельно либо по заявлению спецслужб и других органов государственного управления.

По словам замглавы МВД Польши Мачея Вонсика, санкции будут складываться из четырех элементов: заморозка активов, ограничение права распоряжаться собственностью, запрет участия в государственных закупках и запрет въезда на территорию Польши лицам, которые попадут в список по запросу спецслужб, прокуратуры, правительства и других госорганов.

Также новый закон запрещает ввоз и транзит угля из РФ, Белоруссии и Донбасса. В случае подозрения в подделке документов о происхождении угля начальник таможенно-налоговой службы может изъять этот груз на срок, необходимый для проверки его происхождения. За нарушение запрета предусмотрен административный штраф в размере до 20 млн злотых (около 5 млн долларов).

После первого чтения в законопроект также была внесена предложенная правительством поправка, запрещающая «использование и продвижение символов, поддерживающих агрессию Российской Федерации против Украины». Нарушители этого запрета будут подлежать наказанию в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет.