Польша построит электронный барьер на границе с РФ

По словам официального представителя пограничной стражи республики Анны Михальской, электронная система будет пролегать на 200-километровом участке сухопутной границы, пишут РИА Новости.

Сумма контракта составила более 80 млн долларов.

Михальская пояснила, что электронное заграждение — это система датчиков и камер для круглосуточного контроля границы. В настоящее время подрядчик готовит проект для согласования с погранохраной.

Напомним, что осенью прошлого года Варшава уже начала работы по возведению заграждения из колючей проволоки вдоль границы с Калининградской областью. Тогда принятые меры польские власти аргументировали открытием местного аэропорта для воздушных судов с Ближнего Востока и из Северной Африки. В связи с чем в Польше возникли опасения большого притока мигрантов.

При этом отмечалось, что колючая стена сохранится лишь до тех пор, пока на её месте не соорудят электронный барьер.

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