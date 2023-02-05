В мэрии Новосибирска озвучили новые перспективные концессии

На сайте мэрии Новосибирска опубликовано постановление за подписью главы города с перечнем объектов, в отношении которых планируется заключить концессионные соглашения.

Самым крупным перспективным соглашением является концессия по объектам теплоснабжения на территории города. Как отмечал зам-мэра Владимир Захаров ходе отчета на комиссии горсовета, документы в январе были переданы на подпись губернатору Новосибирской области. Напомним, «стоимость» большой тепловой концессии составляет 4.8 млрд рублей.

Еще один проект связан со строительством музея им А.И. Покрышкина на ул Станиславского. Площадь участка — 6.5 тыс кв метров. Он находится в собственности города. Обсуждение о создании музея им А.И. Покрышкина идет с 2014 года. В качестве места его размещения ранее рассматривался участок на улице Широкая у парка имени Кирова. Летом 2022 обсуждался вариант размещения музея на площади Карла Маркса, где расположен памятник Покрышкину. Об этом на пресс-конференции сообщала вице-мэр анна Терешкова.

Ранее сообщалось, что для музея планируют возвести отдельное здание площадью более 4,5 тысяч квадратных метров. В нем планировали разместить как постоянные экспозиции, которые посвящены истории авиации и авиастроения в Новосибирске, так и сменные, посвященные подвигам новосибирцев на фронте и в тылу, информационные киоски и мониторы с видеороликами и 3D- презентациями. Также в музее планировали разместить макеты самолётов в натуральную величину. В ценах 2015 года стоимость проекта оценивалась в 591,6 млн рублей.

Кроме того, мэрия планирует заключить концессию по спортивному объекту. Речь идет о строительстве крытого ледового спортивного комплекса по ул Полевая (Академгородок). Под эти цели предполагается задействовать земельный участок площадью 10,4 тыс кв м. Участок находится в госсобственности.

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