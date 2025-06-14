Полсотни жителей Новосибирска подписали контракт с Минобороны в День России

В День России, 12 июня, на Михайловской набережной в Новосибирске работал пункт отбора на военную службу по контракту. За день сюда пришли около 50 человек, желающих заключить контракт с Минобороны РФ. Об этом сообщили на официальном сайте министерства.

Посетителям рассказали об условиях службы, поддержке военнослужащих и их семей. Также им показали экипировку, которую выдают бойцам при заключении контракта: одежда, обувь, рюкзаки, аптечки и другие необходимые вещи.

— Новосибирцев, заключивших контракты, обеспечивают вещевым имуществом: на пункте отбора военнослужащим выдают тактическую экипировку, обувь, вещмешки, рюкзаки и набор необходимых медикаментов для личной аптечки, — сообщили в Минобороны.

Затем их направят на выполнение задач в зоне специальной военной операции.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирским ветеранам СВО и их семьям предоставят ипотеку под 2% годовых. Первоначальный взнос составит 20% от стоимости жилья.