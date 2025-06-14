Цены на яблоки в Новосибирске выросли более чем на 50%

В Новосибирске за последние два года цены на яблоки выросли более чем на 50%, что заметно превышает средний рост по стране. Такие данные предоставил Росстат.

В апреле 2025 года местные жители платили за килограмм яблок в среднем 187,21 рубля. Для сравнения: в апреле 2022-го цена была 158,87 рубля, а в апреле 2021-го — 123,81 рубля. За два года стоимость в регионе увеличилась на 51,21%.

В России цены тоже выросли, но не так сильно. Средняя стоимость килограмма лакомства за год увеличилась с 135,88 до 160,93 рубля. Это на 18,44% больше, чем раньше.

Напомним, что цены на шоколад в Новосибирской области стремительно выросли. По данным Новосибирскстата, за последний месяц они увеличились на 4,7% и превысили 1300 рублей за килограмм.

Согласно статистике за апрель, средняя стоимость шоколада в регионе составляет 1357 рублей за килограмм. Для сравнения: в марте цена была 1295 рублей, а в январе – 1260 рублей. С начала года шоколад подорожал на 7,7%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы ужали расходы на непродовольственные товары. Драйвером роста цен на продукты уже три месяца является мясо.