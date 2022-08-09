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Великобритания встала на путь отмены санкций против РФ, подсанкционные авиакомпании России разбирают самолеты на запчасти

  • 09/08/2022, 18:13
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Великобритания встала на путь отмены санкций против РФ, подсанкционные авиакомпании России разбирают самолеты на запчасти
Санкции. Дайджест за 9 августа.

Великобритания больше не способна выдерживать экономическую войну с Россией, поэтому она вступает на путь отмены санкций, пишет издание «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское Sohu.

Недавно Лондон принял решение ослабить ограничения для РФ в сфере авиастрахования и намерен снять вето на страхование нефти. Страны Европы в скором времени последуют примеру Великобритании и создадут «волну компромиссов».

— Нынешние ограничения Европы не смогли остановить экспорт нефти из России и навредить ее авиации. Похоже, Британия вступила на путь отмены всех антироссийских санкций. После этого все больше стран Европы будут объявлять об отмене некоторых ограничений в отношении России, формируя волну компромисса, — говорится в материале.

Кроме того, китайские эксперты отметили, что Германия уже стремится сблизиться с Москвой по причине дефицита газа, который поставляется по «Северному потоку-1» и выражает готовность идти на уступки.

Российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить наличие запчастей, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций, сообщает Reuters.

По данным агентства, эти меры соответствуют распоряжению правительства, которое в июне рекомендовало авиакомпаниям разбирать некоторые борта на запчасти. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года.

По словам одного из собеседников агентства, один самолет Sukhoi Superjet 100 и Airbus A350, эксплуатировавшиеся «Аэрофлотом», в настоящее время находятся на земле и разбираются. Он уточнил, что лайнер Airbus A350 «почти новый».

Также было изъято оборудование с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота», добавил источник, так как перевозчику оно требуется для оставшихся самолетов данных моделей.

Ранее следовавший из Москвы в Нур-Султан Superjet 100 вернулся в Шереметьево из-за неисправности. Экстренная посадка произошла из-за проблемы в топливной системе. После взлета борт пробыл в воздухе час, но следом развернулся и последовал в московский аэропорт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение РФ начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции. Наряду с этим он приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика, направленная на сдерживание РФ, имеет все признаки агрессии и является долгосрочной стратегией Запада.

Фото: pixabay.com — mathewbrowne

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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