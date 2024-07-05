Полуслепой мейн-кун плакал и молил о помощи прохожих на улице в Новосибирске

Брошенного на произвол судьбы кота породы «Мейн-кун» подобрали жители Новосибирска. Несчастное животное в компании другой кошки бродило по улице Автогенной в Дзержинском районе. Внимание прохожих котик привлек не только незаурядной внешностью, но и своей ласковостью. Молодой, доверчивый, в отличие от своей пугливой подружки, он тянулся к прохожим. Однако было видно невооруженным взглядом, что животное испытывает боль.
Неравнодушные сибиряки доставили мейн-куна в ветклинику, где выяснилось, что ему примерно 1,5 года, кастрирован. Врачи установили у хвостатого врожденную патологию век, из-за чего он постоянно «плачет» и плохо видит. Чтобы помочь несчастному котику, нужна операция, которая стоит 40 тысяч рублей.
Девушка, подобравшая мейн-куна бросила в соцсетях клич о его передержке с указанием своего номера телефона.
— Я подобрала его в ужасном состоянии: он был истощенный, блохастый. У него заворот век на 180 градусов, он испытывает постоянную боль. У мейн-кунов такое часто. Сейчас он на обследовании, во вторник будем делать операцию. Обследование стоит 20 тысяч и операция еще столько же, — рассказала Сибкрай.ru Ольга.
Фото найденыша опубликовали в тематических группах в соцсетях. Однако прежние хозяева, если они и были, его не ищут. Новых будут выбирать тщательно, чтобы настрадавшееся животное вновь не оказалось на улице.
Помочь оплатить операцию этому мейн-куну или предложить передержку второй кошечке можно, связавшись с Ольгой по номеру: +7 903 911-16-96.
Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском Академгородке обнаружили очередную квартиру-помойку. Свалку в своем жилище создала пожилая жительница сибирской столицы. Среди гор мусора волонтеры обнаружили два десятка кошек разных возрастов. 10 кошек уже стерилизовали их пристройством занимаются зоозащитники.
Фото: предоставлено Ольгой.
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