В марте новосибирцев ждут сразу три крупных астрономических события

В марте сохраняется большая вероятность возникновения полярного сияния. Этому завораживающему явлению способствуют высокая солнечная активность, а также близкий к весеннему равноденствию (20 марта) период. Об этом рассказали сотрудники обсерватории «Вега» НГУ на официальном сайте учебного заведения.

— Самые интересные события марта: в ночь с 5 на 6 марта будет покрытие Луной рассеянного звездного скопления М45 Плеяды, известного как «Семь Сестер»; двойная видимость Венеры (возможность видеть планету как вечером, так и утром) будет наблюдаться с 17 по 25 марта; 29 марта будет частное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Северо-Западной и Центральной части России, — рассказали астрономы.

Понаблюдать за Луной сотрудники обсерваторию советуют новосибирцам 2 марта. Этой ночью спутник Земли будет казаться больше, так как планета выйдет на ближайшую к Земле точку своей орбиты. А 8 марта нужно переключить свое внимание на Меркурий, который достигнет углового удаления от Солнца. Правда, чтобы увидеть это явление, понадобится телескоп.

В целом же в марте планеты Солнечной системы периодически будут находиться в непосредственной близости от Луны. Так, 5 марта спутник Земли пройдет севернее Урана, 6 марта — севернее яркой звезды Альдебаран и Юпитера, а 9 марта — Марса.

14 марта астрономы прогнозируют полное лунное затмение, которое, к сожалению, можно будет увидеть только на северо-востоке страны. Сразу после этого землян ожидает явление, которое астрологи называют «ретроградным Меркурием», а у обычных людей вызывает тревогу. Хотя сами специалисты по космосу уверены, что все эти опасения абсолютно напрасны.

17 марта проявит себя «двойная» видимость Венеры, когда эту планету будет отчётливо видно на небе, как утром, перед восходом Солнца на востоке, так и вечером, сразу после заката, низко на западе.

После весеннего равноденствия, 20 марта, астрономические события ненадолго приостановятся. Но уже 29 марта земляне смогут лицезреть частное солнечное затмение, которое будет отчетливо видно в центральных и северо-западных районах России (Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург и Псков). Здесь Луна закроет Солнце на 13–40%, в зависимости от местоположения.

Ранее редакция писала о том, что новосибирский планетарий показал фото с большой черной дырой на месте США. Тогда спутники зафиксировали Великое американское затмение.