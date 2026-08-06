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Звёздный август: небо над Новосибирском подарит уникальные зрелища

Автор: Артем Рязанов

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В этом месяце жители города смогут увидеть сразу несколько впечатляющих астрономических событий

В августе новосибирцы смогут увидеть несколько ярких астрономических событий. В этом месяце произойдет пик звездопада Персеиды, который совпадет с новолунием. Утром можно будет увидеть парад из шести планет. Об этом сообщила ведущий специалист новосибирского планетария Людмила Горохова.

Горохова отметила, что в августе 2026 года ожидается еще больше интересных небесных явлений. В ясную ночь над городом можно увидеть созвездия Цефея, Кассиопеи, Персея, Водолея и Козерога. Особенно впечатляюще выглядит Летне-осенний треугольник с яркими звездами Вега, Денеб и Альтаир. Млечный Путь будет особенно эффектен вдали от городской засветки. Для поиска созвездий можно использовать приложения Stellarium или StarWalk.

Первым значимым событием месяца станет частное лунное затмение в ночь с 7 на 8 августа.

Как отмечает Горсайт, в Сибири затмение Луны 12 августа будет видно полностью, максимальная фаза составит 0,25 в 01:21 по новосибирскому времени. Утром того же дня Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в линию. Яркие Юпитер, Марс и Сатурн будут видны невооруженным глазом, Уран и Нептун — только в телескоп.

Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа; при новолунии можно увидеть до ста метеоров в час, лучше за городом, в направлении созвездия Персей.

15–16 августа Венера достигнет наибольшей элонгации и будет сиять рядом с тонким серпом Луны на закате. Сатурн виден всю ночь в созвездии Рыб, в телескоп можно рассмотреть его кольца.

График видимости планет: Меркурий — 9–11 августа утром, Венера — ярко по вечерам, Марс — во второй половине ночи, Юпитер — с 16 августа утром, Сатурн — всю ночь, Уран и Нептун — во второй половине ночи (только в телескоп).

12 августа 2026 года в Новосибирске будет кольцеобразное солнечное затмение, но его фаза будет незначительной – Солнце закроется всего на 3–5%. Горохова пригласила всех на наблюдательную площадку у Монумента Славы.

Там установят телескопы с солнечными фильтрами для безопасного наблюдения за Солнцем, фотографирования и прослушивания лекций о затмениях, включая событие 2008 года, добавила Людмила Горохова.

Ранее редакция сообщала о том, что на Солнце произошла самая мощная вспышка за две недели.

Источник фото: НГУ / Автор — Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» НГУ.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : Планетарий Парад планет лунное затмение астрономия

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«Лучше уехать за город»: астрономы НГУ рассказали, где новосибирцы увидят метеорный поток Персеиды

Автор: Артем Рязанов

Самым ярким астрономическим событием, которое могут в августе увидеть новосибирцы, является метеорный поток Персеиды. Его можно наблюдать на звездном небе до 20 августа.  Персеиды — один из самых ярких метеорных потоков, видимых с Земли. Он выделяется не только своей силой, но и тем, что его можно наблюдать летом. Эти особенности делают Персеиды особенно популярными среди любителей астрономии, пояснили в пресс-службе НГУ.

В 2025 году пик активности Персеиды почти совпадает с полнолунием. Полная Луна помешает наблюдениям за метеорами, так как будет засвечивать небо. Астрономы НГУ рекомендуют: чтобы увидеть метеоры, стоит уехать за город хотя бы на 50 километров. У жителей Новосибирска есть еще неделя, чтобы насладиться этим зрелищем. Интенсивность потока будет уменьшаться, но в условиях отсутствия лунной засветки он останется заметным. Со временем Луна начнет убывать, и засветка станет меньше.

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В НГУ рассказали о самых интересных астрономических событиях в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Лето для астрономов в Новосибирске, особенно за месяц до и после солнцестояния 21 июня, — это период затишья. Ночи слишком светлые и короткие, и наблюдать за интересными астрономическими явлениями становится сложно. Но в августе, когда ночи становятся темнее и длиннее, астрономия снова оживает.

Максимальная активность метеорного потока Персеиды, когда его скорость будет достигать 100 метеоров в час, ожидается 12-13 августа.

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Полное лунное затмение и майский звездопад увидят новосибирцы

Автор: Оксана Мочалова

5 мая жители России смогут наблюдать полное лунное затмение. Его пик придется на 05:53 по московскому времени. Именно в это время Луна окрасится в красноватые цвета отраженного от Солнца света. Наблюдать за лунным затмением лучше в Центральной России.

В мае новосибирцы смогут увидеть сближение планет Солнечной системы. 2 мая Нептун сблизится с Венерой (время сближения в 00.07 по Нск).

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В НГУ рассказали о самых интересных астрономических событиях апреля в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Альфия Нестеренко, заведующая обсерваторией «Вега» при Новосибирском государственном университете, поделилась информацией о небесных объектах, которые можно будет наблюдать рядом с Луной в апреле 2025 года.

Она отмечает, что расположение Луны на небе хорошо известно, поэтому найти на ночном небе объекты, рядом с которыми она будет проходить, не составит труда для любого, кто уделит время и взглянет на вечернее небо.

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Венера появится над Новосибирском с 17 по 25 марта дважды в сутки

Автор: Артем Рязанов

С древних времён люди обращали внимание на одну из самых ярких и заметных планет на небосводе — Венеру. О её существовании свидетельствуют как письменные источники, так и более ранние наскальные рисунки.

У разных народов эта планета носила разные названия, но наиболее часто её называли Утренней и Вечерней звездой. Это связано с тем, что иногда её можно увидеть и утром, и вечером.

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В марте новосибирцев ждут сразу три крупных астрономических события

В марте сохраняется большая вероятность возникновения полярного сияния. Этому завораживающему явлению способствуют высокая солнечная активность, а также близкий к весеннему равноденствию (20 марта) период. Об этом рассказали сотрудники обсерватории «Вега» НГУ на официальном сайте учебного заведения.

— Самые интересные события марта: в ночь с 5 на 6 марта будет покрытие Луной рассеянного звездного скопления М45 Плеяды, известного как «Семь Сестер»; двойная видимость Венеры (возможность видеть планету как вечером, так и утром) будет наблюдаться с 17 по 25 марта; 29 марта будет частное солнечное затмение, которое смогут увидеть жители Северо-Западной и Центральной части России, — рассказали астрономы.

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