Звёздный август: небо над Новосибирском подарит уникальные зрелища

В августе новосибирцы смогут увидеть несколько ярких астрономических событий. В этом месяце произойдет пик звездопада Персеиды, который совпадет с новолунием. Утром можно будет увидеть парад из шести планет. Об этом сообщила ведущий специалист новосибирского планетария Людмила Горохова.

Горохова отметила, что в августе 2026 года ожидается еще больше интересных небесных явлений. В ясную ночь над городом можно увидеть созвездия Цефея, Кассиопеи, Персея, Водолея и Козерога. Особенно впечатляюще выглядит Летне-осенний треугольник с яркими звездами Вега, Денеб и Альтаир. Млечный Путь будет особенно эффектен вдали от городской засветки. Для поиска созвездий можно использовать приложения Stellarium или StarWalk.

Первым значимым событием месяца станет частное лунное затмение в ночь с 7 на 8 августа.

Как отмечает Горсайт, в Сибири затмение Луны 12 августа будет видно полностью, максимальная фаза составит 0,25 в 01:21 по новосибирскому времени. Утром того же дня Юпитер, Марс, Меркурий, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся в линию. Яркие Юпитер, Марс и Сатурн будут видны невооруженным глазом, Уран и Нептун — только в телескоп.

Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь с 12 на 13 августа; при новолунии можно увидеть до ста метеоров в час, лучше за городом, в направлении созвездия Персей.

15–16 августа Венера достигнет наибольшей элонгации и будет сиять рядом с тонким серпом Луны на закате. Сатурн виден всю ночь в созвездии Рыб, в телескоп можно рассмотреть его кольца.

График видимости планет: Меркурий — 9–11 августа утром, Венера — ярко по вечерам, Марс — во второй половине ночи, Юпитер — с 16 августа утром, Сатурн — всю ночь, Уран и Нептун — во второй половине ночи (только в телескоп).

12 августа 2026 года в Новосибирске будет кольцеобразное солнечное затмение, но его фаза будет незначительной – Солнце закроется всего на 3–5%. Горохова пригласила всех на наблюдательную площадку у Монумента Славы.

Там установят телескопы с солнечными фильтрами для безопасного наблюдения за Солнцем, фотографирования и прослушивания лекций о затмениях, включая событие 2008 года, добавила Людмила Горохова.

Ранее редакция сообщала о том, что на Солнце произошла самая мощная вспышка за две недели.