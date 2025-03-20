Решение по Хилокскому рынку 2.0 на Петухова в Новосибирске

Вопрос о возможном размещении рынка по адресу: улица Петухова, 55/1, сейчас находится на рассмотрении органов власти. Как сообщили в администрации Кировского района и департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, земельный участок площадью 7390 квадратных метров с кадастровым номером 54:35:051170:2583 находится в частной собственности.

— Согласно карте градостроительного зонирования Новосибирска, указанный участок находится в зоне специализированной общественной застройки, подзона — специализированная малоэтажная общественная застройка, — говорится в ответе, полученном изданием Om1 Новосибирск.

Однако, собственник земельного участка пока не принял окончательного решения об его использовании для торговли. Администрация Кировского района планирует дополнительно изучить этот вопрос.

В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска сообщили, что разрешение на строительство на этом участке не выдавалось, и заявлений о его получении не поступало.

Напомним, на минувшей неделе в микрорайоне «Палласа» в Новосибирске неожиданно появился баннер об открытии оптового овощного рынка. «Скоро открытие плодово-овощного рынка», — гласил растянутый в жилмассиве плакат, на котором изображены план строительства, многочисленные ящики с соответствующей продукцией и люди не славянской внешности. Стенд с информацией появился на том месте, где планировалось строительство одноподъездной высотки. Увидев растянутый баннер с «радостной новостью», местные жители взбунтовались.

Ранее редакция сообщала о том, что будущие торговцы Хилокского 2.0 в Новосибирске уже бронируют места. Потенциальные «палаточники» ищут контакты собственника земельного участка.