Помогут ли новосибирским школам оценки за поведение

Со следующего учебного года, насколько можно судить, образовательный процесс в отечественной средней школе ждут значительные перемены. Среди прочего, предполагается вернуться к старой советской практике выставления оценок за поведение, что, разумеется, уже стало предметом дискуссий среди родителей и экспертного сообщества.
Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, оценки за поведение начнут выставлять, начиная с 1 сентября 2025, и пока лишь в тестовом режиме. Для эксперимента были выбраны 84 школы в шести регионах России, и коснётся он учащихся 1-8 классов. А ещё через год оценке поведения подвергнутся все школьники. Выставлять же эти оценки будут классные руководители с учётом мнения остальных педагогов.
Введение старой-новой практики выставления оценок за поведение в целом укладывается в тенденции последних лет по частичному возврату к советским воспитательно-образовательным моделям и идеологизации щкольного образования, от чего полностью отошли после развала СССР. Если говорить конкретно о данной инициативе, то стоит напомнить, что в советских школах оценки за поведение начали выставлять в 1943 году, причём до 1970 года поведение оценивали по стандартной пятибалльной системе, а затем перешли к вербальным характеристикам — «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Вообще в советских школах оценивались не только знания учащихся, но и, так сказать, их моральный облик и политическая благонадёжность. Известны же случаи, и самому довелось лично это слышать от нескольких человек, как в те времена из школы могли исключить за рассказанный политический анекдот. Кроме того, крайне желательно для каждого ребёнка было пройти все ступени партийно-идеологического воспитания, побывав последовательно октябрёнком, пионером и комсомольцем. Администрация школ составляла характеристику на каждого ученика, которая учитывалась при поступлении в вузы. Понятно, что с плохими характеристиками поступить было крайне непросто.
Оценки за поведение отменили в 1989 году, когда одна за другой демонтировались все опоры советского государства. Тогда, в разгар перестройки, когда все уже перестали бояться прежде строго партийного начальства, эти оценки превратились в фикцию, которая абсолютно ни на что не влияла. По большому счёту, теперешняя реинкарнация этой старой идеи обусловлена стремлением вновь загнать детей в определённые рамки и подвергать их более строгому контролю, чем было все последние постсоветские годы, оценивая не только их знания по предметам, но и морально-нравственную составляющую.
Конечно, здравое зерно в этой новации найти можно. Достаточно почитать высказывания многих сегодняшних учителей, чтобы понять, что проблема есть — нынешние школьники в массе своей примерным поведением не отличаются. Я не говорю у всех, естественно, но очень у многих детей какие-либо нравственные ограничители отсутствуют от слова «совсем», что зачастую выражается в агрессивном поведении по отношению к педагогам и своим товарищам. В этом смысле, возможно, оценки за поведение можно рассматривать в качестве внешнего ограничителя, способного хоть как-то удерживать пассионарных и плохо воспитанных подростков в узде.
Но здесь же возникает и целый ряд вопросов, связанных как с критерием выставления данных оценок, так и тем, будут ли они на что-то влиять — скажем, станет ли плохое поведение достаточно весомым поводом для отчисления нерадивых учеников, или, допустим, повлечёт ли оно для них какие-то проблемы при дальнейшем поступлении. В советское время, когда для поступления в вузы требовалось сдавать отдельные экзамены, это было ещё хоть как-то осуществимо. Сейчас же, в условиях ЕГЭ, не совсем понятно, как это может выглядеть. Впрочем, уже появились шутки про сдачу ЕГЭ по поведению, для проведения которого создадут комиссию из военрука, физрука и учителя пения. Кстати, недавно прозвучали предложения воссоздать в школах хоры, что тоже можно рассматривать как возврат в «светлое прошлое».
Если говорить о критериях, то действительно непонятно, что будут понимать под плохим поведением. Хамство по отношению к учителю? Драки с одноклассниками? Порчу школьного имущества? Или, допустим, просто то, что ребёнок ведёт себя активно и непоседливо? Но здесь важно понимать, что особенности поведения ребёнка, которые могут показаться девиантными проявлениями, часто обусловлены свойствами его психики и нервной системы. Помимо этого, на это поведение могут влиять и какие-то ситуационные факторы — например, сложная семейная ситуация, другие личные проблемы.
Ещё важно подчеркнуть, что низкие оценки за поведение могут привести к стигматизации того или иного ученика, превратить его в rara avis, или белую ворону, а также спровоцировать тот самый буллинг, необходимость борьбы с которым периодически декларируют депутаты Госдумы. Кроме того, детям свойственен дух противоречия, и выставление низких оценок за поведение вполне может не побудить их к исправлению, а, напротив, вызвать с их стороны обратную реакцию.
Наконец, ещё один момент. Конечно, дети бывают разные, с разным характером и разными когнитивными способностями. Есть те, кто просто от природы не способен учиться в обычных школах и воспринимать учебный процесс. Есть совершенно неадекватные экземпляры, которых никакими оценками не напугаешь и не исправишь. Но в то же время бесспорная истина, что поведение детей на уроках во многом зависит от педагога. Учитель — это человек, который знает свой предмет и умеет передавать свои знания другим. Но по-настоящему хороший учитель и подлинный профессионал своего дела — это не только грамотный предметник, но и воспитатель, наставник, человек, владеющий умением находить подход к разным детям, в том числе и трудным. И, опять же, оценки за поведение — это, как представляется, не тот инструмент, который поможет наладить дисциплину в классе и будет способствовать нормальному учебному процессу.
Чиновники от образования, как и любые чиновники, мыслят формально, и они, возможно, считают оценки за поведение действенной мерой воздействия на школьников. Но на самом деле учителя за ту же зарплату просто получат лишнюю головную боль и дополнительные обязанности, к которым, скорее всего, по большей части будут относиться сугубо формально. Но учителям не привыкать, как-нибудь справятся. Как, впрочем, и дети. Только после подобных «старорежимных» инициатив не нужно удивляться, почему молодёжь не хочет идти работать в школы. Вопрос этот, как кажется, риторический.
Ранее редакция сообщала, что новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей.
Фото freepik, автор: freepik
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