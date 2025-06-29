Помогут ли новосибирским школам оценки за поведение

Со следующего учебного года, насколько можно судить, образовательный процесс в отечественной средней школе ждут значительные перемены. Среди прочего, предполагается вернуться к старой советской практике выставления оценок за поведение, что, разумеется, уже стало предметом дискуссий среди родителей и экспертного сообщества.

Как сообщал министр просвещения Сергей Кравцов, оценки за поведение начнут выставлять, начиная с 1 сентября 2025, и пока лишь в тестовом режиме. Для эксперимента были выбраны 84 школы в шести регионах России, и коснётся он учащихся 1-8 классов. А ещё через год оценке поведения подвергнутся все школьники. Выставлять же эти оценки будут классные руководители с учётом мнения остальных педагогов.

Введение старой-новой практики выставления оценок за поведение в целом укладывается в тенденции последних лет по частичному возврату к советским воспитательно-образовательным моделям и идеологизации щкольного образования, от чего полностью отошли после развала СССР. Если говорить конкретно о данной инициативе, то стоит напомнить, что в советских школах оценки за поведение начали выставлять в 1943 году, причём до 1970 года поведение оценивали по стандартной пятибалльной системе, а затем перешли к вербальным характеристикам — «примерное», «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». Вообще в советских школах оценивались не только знания учащихся, но и, так сказать, их моральный облик и политическая благонадёжность. Известны же случаи, и самому довелось лично это слышать от нескольких человек, как в те времена из школы могли исключить за рассказанный политический анекдот. Кроме того, крайне желательно для каждого ребёнка было пройти все ступени партийно-идеологического воспитания, побывав последовательно октябрёнком, пионером и комсомольцем. Администрация школ составляла характеристику на каждого ученика, которая учитывалась при поступлении в вузы. Понятно, что с плохими характеристиками поступить было крайне непросто.

Оценки за поведение отменили в 1989 году, когда одна за другой демонтировались все опоры советского государства. Тогда, в разгар перестройки, когда все уже перестали бояться прежде строго партийного начальства, эти оценки превратились в фикцию, которая абсолютно ни на что не влияла. По большому счёту, теперешняя реинкарнация этой старой идеи обусловлена стремлением вновь загнать детей в определённые рамки и подвергать их более строгому контролю, чем было все последние постсоветские годы, оценивая не только их знания по предметам, но и морально-нравственную составляющую.

Конечно, здравое зерно в этой новации найти можно. Достаточно почитать высказывания многих сегодняшних учителей, чтобы понять, что проблема есть — нынешние школьники в массе своей примерным поведением не отличаются. Я не говорю у всех, естественно, но очень у многих детей какие-либо нравственные ограничители отсутствуют от слова «совсем», что зачастую выражается в агрессивном поведении по отношению к педагогам и своим товарищам. В этом смысле, возможно, оценки за поведение можно рассматривать в качестве внешнего ограничителя, способного хоть как-то удерживать пассионарных и плохо воспитанных подростков в узде.

Но здесь же возникает и целый ряд вопросов, связанных как с критерием выставления данных оценок, так и тем, будут ли они на что-то влиять — скажем, станет ли плохое поведение достаточно весомым поводом для отчисления нерадивых учеников, или, допустим, повлечёт ли оно для них какие-то проблемы при дальнейшем поступлении. В советское время, когда для поступления в вузы требовалось сдавать отдельные экзамены, это было ещё хоть как-то осуществимо. Сейчас же, в условиях ЕГЭ, не совсем понятно, как это может выглядеть. Впрочем, уже появились шутки про сдачу ЕГЭ по поведению, для проведения которого создадут комиссию из военрука, физрука и учителя пения. Кстати, недавно прозвучали предложения воссоздать в школах хоры, что тоже можно рассматривать как возврат в «светлое прошлое».

Если говорить о критериях, то действительно непонятно, что будут понимать под плохим поведением. Хамство по отношению к учителю? Драки с одноклассниками? Порчу школьного имущества? Или, допустим, просто то, что ребёнок ведёт себя активно и непоседливо? Но здесь важно понимать, что особенности поведения ребёнка, которые могут показаться девиантными проявлениями, часто обусловлены свойствами его психики и нервной системы. Помимо этого, на это поведение могут влиять и какие-то ситуационные факторы — например, сложная семейная ситуация, другие личные проблемы.

Ещё важно подчеркнуть, что низкие оценки за поведение могут привести к стигматизации того или иного ученика, превратить его в rara avis, или белую ворону, а также спровоцировать тот самый буллинг, необходимость борьбы с которым периодически декларируют депутаты Госдумы. Кроме того, детям свойственен дух противоречия, и выставление низких оценок за поведение вполне может не побудить их к исправлению, а, напротив, вызвать с их стороны обратную реакцию.

Наконец, ещё один момент. Конечно, дети бывают разные, с разным характером и разными когнитивными способностями. Есть те, кто просто от природы не способен учиться в обычных школах и воспринимать учебный процесс. Есть совершенно неадекватные экземпляры, которых никакими оценками не напугаешь и не исправишь. Но в то же время бесспорная истина, что поведение детей на уроках во многом зависит от педагога. Учитель — это человек, который знает свой предмет и умеет передавать свои знания другим. Но по-настоящему хороший учитель и подлинный профессионал своего дела — это не только грамотный предметник, но и воспитатель, наставник, человек, владеющий умением находить подход к разным детям, в том числе и трудным. И, опять же, оценки за поведение — это, как представляется, не тот инструмент, который поможет наладить дисциплину в классе и будет способствовать нормальному учебному процессу.

Чиновники от образования, как и любые чиновники, мыслят формально, и они, возможно, считают оценки за поведение действенной мерой воздействия на школьников. Но на самом деле учителя за ту же зарплату просто получат лишнюю головную боль и дополнительные обязанности, к которым, скорее всего, по большей части будут относиться сугубо формально. Но учителям не привыкать, как-нибудь справятся. Как, впрочем, и дети. Только после подобных «старорежимных» инициатив не нужно удивляться, почему молодёжь не хочет идти работать в школы. Вопрос этот, как кажется, риторический.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах. По матери происходит из Брестской области Беларуси, которая первой приняла на себя удар немецких войск.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцев предлагают штрафовать за экстремальные выходки детей.