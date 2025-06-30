В Новосибирске резко взлетели цены на мебель

Новосибирские компании, выпускающие мебель, по итогам первых пяти месяцев 2025 года сократили ее производство почти на 33%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Для сравнения, по итогам четырех месяцев 2025 года, в сравнении с предыдущим периодом, падение составляло 26%. По данным 2ГИС, на сентябрь 2024 года в рубрике «Производство мебели» в Новосибирске были зарегистрированы 1305 компаний. На июнь 2025 — 692.

Генеральный директор ООО МКК «ДВСК» Светлана Чередниченко подтвердила корреспонденту Infopro54, что мебельный рынок серьезно просел. Ключевая причина — рост цен на материалы, комплектующие и фурнитуру.

— Если раньше средний ценник на бюджетную кухню из четырех секций с мойкой составлял 100 тысяч рублей, то теперь стартует от 120 тысяч. В бизнес и премиум сегменте рост еще больше, — констатировала собеседница Infopro54.

Зарубежные производители серьезно подняли цены после введения санкций, плюс подорожала растаможка, логистика. Из-за повышения ключевой ставки последние полгода цены повышаются каждый месяц.

— Покупатели в России уже привыкли к определенному качеству продукции и не готовы снижать требования. Они скорее отложат покупку. Производителям приходится искать альтернативных поставщиков в других странах. Сейчас на рынке появляется много комплектующих и фурнитуры китайских производителей. Среди них есть и дешевое, некачественное предложение, но большая часть — качественные заводские поставки. Оптовики пока тестируют эту продукцию, много не покупают, смотрят как ее примут российские производители и рынок. Отечественные компании запаздывают с импортозамещением, — рассуждает Светлана Чередниченко.

По ее словам, куда большей проблемой является сокращение ввода новостроек и рост стоимости ипотеки.

В предыдущие годы ключевым драйвером роста мебельного рынка в Новосибирске были продажи первичного жилья. При покупке квартиры люди чаще заказывали корпусную мебель, а не покупали в магазине готовую.

— В регионе сегодня покупается меньше квартир, так как многие не могут себя позволить брать такую дорогую ипотеку. Застройщики сокращают темпы ввода жилья. Если люди все-таки берут новостройку, то они откладывают ее ремонт и меблировку до лучших времен, — поясняет собеседница Infopro54.

В целом по России, в первом полугодии 2025 года на российский мебельный рынок вышло на 16,5% меньше новых компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile. Всего было зарегистрировано 2,54 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством мебели, при этом 78 из них уже прекратили деятельность.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) связывают эту тенденцию со снижением потребительского спроса и обострением конкуренции. По данным Росстата, объем производства мебели в январе—апреле 2025 года сократился на 1,6% в годовом выражении. Параллельно растет импорт мебели — в 2024 году поставки из недружественных стран увеличились на 7,1%, достигнув 30 млрд рублей. По прогнозам АМДПР, в текущем году этот показатель может составить 40 млрд рублей, что создает дополнительное давление на отечественных производителей, ограниченных в экспортных возможностях.

Ранее редакция сообщала о том, что летом 2024 года сибирские производители мебели отмечали увеличение спроса на продукцию и наращивали ее выпуск. Наиболее значительный рост показывали категории, которые нужны для новостроек — это кухонная мебель и матрасы.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае 2025 года застройщики Новосибирской области сократили вывод новых жилых проектов на рынок недвижимости региона. Всего за пять месяцев этого года застройщики Новосибирской области вывели на рынок на 29,8% квартир меньше, чем в 2024 году и на 40,3% меньше, чем с января по май 2023 года.