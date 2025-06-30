Рекламодателям

В Новосибирске резко взлетели цены на мебель

  • 30/06/2025, 09:00
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске резко взлетели цены на мебель
При этом ее производство упало на треть

Новосибирские компании, выпускающие мебель, по итогам первых пяти месяцев 2025 года сократили ее производство почти на 33%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщил Новосибирскстат. Для сравнения, по итогам четырех месяцев 2025 года, в сравнении с предыдущим периодом, падение составляло 26%. По данным 2ГИС, на сентябрь 2024 года в рубрике «Производство мебели» в Новосибирске были зарегистрированы 1305 компаний. На июнь 2025 — 692.

Генеральный директор ООО МКК «ДВСК» Светлана Чередниченко подтвердила корреспонденту Infopro54, что мебельный рынок серьезно просел. Ключевая причина — рост цен на материалы, комплектующие и фурнитуру.

— Если раньше средний ценник на бюджетную кухню из четырех секций с мойкой составлял 100 тысяч рублей, то теперь стартует от 120 тысяч. В бизнес и премиум сегменте рост еще больше, — констатировала собеседница Infopro54.

Зарубежные производители серьезно подняли цены после введения санкций, плюс подорожала растаможка, логистика. Из-за повышения ключевой ставки последние полгода цены повышаются каждый месяц.

— Покупатели в России уже привыкли к определенному качеству продукции и не готовы снижать требования. Они скорее отложат покупку. Производителям приходится искать альтернативных поставщиков в других странах. Сейчас на рынке появляется много комплектующих и фурнитуры китайских производителей. Среди них есть и дешевое, некачественное предложение, но большая часть — качественные заводские поставки. Оптовики пока тестируют эту продукцию, много не покупают, смотрят как ее примут российские производители и рынок. Отечественные компании запаздывают с импортозамещением, — рассуждает Светлана Чередниченко.

По ее словам, куда большей проблемой является сокращение ввода новостроек и рост стоимости ипотеки.

В предыдущие годы ключевым драйвером роста мебельного рынка в Новосибирске были продажи первичного жилья. При покупке квартиры люди чаще заказывали корпусную мебель, а не покупали в магазине готовую.

— В регионе сегодня покупается меньше квартир, так как многие не могут себя позволить брать такую дорогую ипотеку. Застройщики сокращают темпы ввода жилья. Если люди все-таки берут новостройку, то они откладывают ее ремонт и меблировку до лучших времен, — поясняет собеседница Infopro54.

В целом по России, в первом полугодии 2025 года на российский мебельный рынок вышло на 16,5% меньше новых компаний по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщал ранее  «Коммерсантъ» со ссылкой на данные сервиса Rusprofile. Всего было зарегистрировано 2,54 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся производством мебели, при этом 78 из них уже прекратили деятельность.

В Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) связывают эту тенденцию со снижением потребительского спроса и обострением конкуренции. По данным Росстата, объем производства мебели в январе—апреле 2025 года сократился на 1,6% в годовом выражении. Параллельно растет импорт мебели — в 2024 году поставки из недружественных стран увеличились на 7,1%, достигнув 30 млрд рублей. По прогнозам АМДПР, в текущем году этот показатель может составить 40 млрд рублей, что создает дополнительное давление на отечественных производителей, ограниченных в экспортных возможностях.

Ранее редакция сообщала о том, что летом 2024 года сибирские производители мебели отмечали увеличение спроса на продукцию и наращивали ее выпуск. Наиболее значительный рост показывали категории, которые нужны для новостроек — это кухонная мебель и матрасы.

Ранее редакция сообщала о том, что в мае 2025 года застройщики Новосибирской области сократили вывод новых жилых проектов на рынок недвижимости региона. Всего за пять месяцев этого года застройщики Новосибирской области вывели на рынок на 29,8% квартир меньше, чем в 2024 году и на 40,3% меньше, чем с января по май 2023 года. 

Фото freepik, автор: zinkevych

8

Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : санкции Производство мебели ипотека


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Павел Федотов, основатель и руководитель маркетинговой компании Fedotov Studio

Павел Федотов: Чтобы зарабатывать деньги на соцсетях, нужно быть умнее

В перспективе экспертам и компаниям придется сильно заморачиваться, чтобы выделиться в постоянно растущем многообразии контента
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В Новосибирске резко взлетели цены на мебель
30/06/25 9:00
Бизнес Общество
Помогут ли новосибирским школам оценки за поведение
29/06/25 19:00
Власть Образование Общество
В Новосибирске около 80% дел об обращении с животными не доходят до наказания
29/06/25 17:00
Власть Общество Право&Порядок
Китайское бистро экс-директора Park Cafe открылось в МЕГЕ
29/06/25 16:00
Бизнес
Прямой авиарейс Новосибирск-Мандалай планируют возобновить осенью
29/06/25 15:00
Бизнес Власть Туризм
В Новосибирске создали макет Бугринского моста через Обь из колбасы
29/06/25 14:32
Бизнес Город Общество
Парад спецтехники впервые прошел в Новосибирске
29/06/25 14:08
Город Общество
В Новосибирске проходит День города
29/06/25 13:00
Власть Город Общество
В мэрии Новосибирска рассказали, какие участки города пойдут под снос
29/06/25 11:00
Бизнес Город Недвижимость
Треть компаний в Новосибирске планируют повысить зарплату сотрудникам
29/06/25 9:00
Бизнес Общество
Всплеск цен на такси ожидают в Новосибирске вечером в День города
28/06/25 19:00
Бизнес Город Общество
Госдума повысила штрафы за игнорирование требований полиции
28/06/25 17:00
Тройку кандидатов от КПРФ определили в реготделении партии в Новосибирске
28/06/25 16:00
Власть Политика
В Новосибирской области разрешили отстрелить 840 лосей и почти 7 тысяч косуль
28/06/25 15:00
Общество
В Новосибирск впервые приехал театр «Мастеровые» из Набережных Челнов
28/06/25 13:00
Город Культура
В Новосибирске прошли испытания нового пылеподавителя на дорогах
28/06/25 11:00
Общество
Большегрузы с овощами разрушили дорогу к посёлку Крупской под Новосибирском
28/06/25 9:00
Бизнес Власть
Мэрия Новосибирска пытается оспорить обеспечительный иск арендатора пескобазы
27/06/25 19:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Новосибирцы пожаловались Александру Аксененко на проблемы в сфере ЖКХ
27/06/25 18:00
Власть Общество
Директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд
27/06/25 17:00
Бизнес Образование
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Нелегальные ВОЛС создают риски аварий и затрудняют ремонт электросетей в НСО
26/06/25 10:45
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности