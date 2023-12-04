Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Новосибирская область примет участие в федеральном проекте по комплексному развитию территории за счет индивидуального жилищного строительства. Об этом министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщил, выступая на XXV Всемирном Русском Народном Соборе.

В регионе под пилотный проект предлагается выделить два земельных участка.

Первый это площадка в Коченевском районе, где под ИЖС предлагается занять 250 участков.

Второй, около СКИФа — строящегося в районе Кольцово источника синхротронного излучения. Здесь планируется строительство жилья для научных работников.

Как пояснили в Минстрое области, для развития этих площадок регион привлечет федеральное софинансирование на создание транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры.

В июле 2023 года сообщалось, что федерация финансирует проекты комплексного развития территорий (КРТ) c общим градостроительным потенциалом 2,4 млн кв. м. На тот момент на рассмотрении ДОМ.РФ находились проекты КРТ с градостроительным потенциалом 2,8 млн кв. м с общим лимитом в 113 млрд рублей. В начале ноября в России был выдан первый ипотечный кредит на ИЖС по договору подряда с использованием счета эскроу.

Напомним, в Новосибирской области за десять месяцев 2023 года введено уже 2,444 млн м² жилья. Это рекордный показатель для региона. На долю ИЖС пришлось 31,3 % от общего объема введенного жилья. За последние три года доля ИЖС в общем объеме строительства выросла на 69 % — с 498 тысяч м² до 840 тысяч м².

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