«Пора прекратить это нашествие!»: ужесточить правила аренды жилья мигрантами хотят в Новосибирске

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат правила сдачи жилья иностранцам.

Сейчас договор о найме жилья можно заключить максимум на пять лет. Авторы инициативы предлагают сократить этот срок до одного года, когда речь идёт о заселении мигрантов, а временное проживание разрешить только на месяц, а не на полгода, как установлено на данный момент. Если иностранные гости два месяца не платят за жилье, то хозяин будет вправе расторгнуть договор найма и выселить жильцов. При этом хотят запретить мигрантам, живущим в арендованной квартире, сдавать её другим людям.

— Соседство с иностранными арендаторами, которые не соблюдают элементарные правила, стало настоящей проблемой для коренного населения нашей страны. Шум, мусор, драки, толпы — так выглядит реальность. Люди опасаются за детей, да и за себя. Владельцев таких квартир найти очень сложно, вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов, — написал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Телеграм-канале.

Депутаты считают, что наказывать нужно как мигрантов-нарушителей, так и арендодателей, если они способствуют созданию «резиновых» квартир.

— Семьи трудовых мигрантов, приезжая в Россию, создают анклавы, заселяя дома или даже целые микрорайоны. При этом нередки случаи, когда иностранцы не платят за жилищно-коммунальные услуги и копят долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. К нам отовсюду приходят жалобы на подобный беспредел. Пора прекратить это нашествие! ЛДПР не допустит снижения комфорта и безопасности россиян!— заявил Слуцкий.

Лидер фракции подчеркнул, что только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья.

11 ноября ЛДПР направила инициативу на заключение в Правительство. В документе отмечается, что данные изменения не затронут граждан Республики Беларусь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Согласно поправкам, теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Такой же срок «светит» и тем, кто использует Россию в качестве транзита для мигрантов.

Кроме того, тeпepь оpгaнизaции-посредники нe имеют пpaвa пpинимaть экзамены у мигрантов на знание pусского языка. Соответствующие сертификаты смогут выдавать только госучреждения.

Сайты, на кoтoрых прeдocтавлялиcь нeзакoнныe уcлуги пo миграции, будут заблокированы. А у лиц, принимавших участие в оpгaнизaции тaких мepопpиятий, будут конфисковывaть дeньги и имущeство.

В случae совepшeния пpeступлeния нeлeгальным мигрантoм суд сочтёт этo oтягчающим фактoрoм.

Отметим, что рейды по выявлению нелегальной миграции и «резиновых квартир» в Новосибирске проходят регулярно. С начала года только в Хилокском микрорайоне было закрыто шесть нелегальных хостелов на 130 койко-мест. В отношении владельцев иностранных богадельней и хозяев так называемых резиновых квартир были возбуждены уголовные дела.

В сентябре в поле зрения прокуратуры попал 54-летний житель Бердска, который за полтора месяца незаконно прописал в своей квартире 31 мигранта. Незадолго до этого хозяин «резиновой квартиры» получил российское гражданство, после чего решил на этом заработать и прописать своих соотечественников. Всех «космонавтов» сняли с регистрации, 10 из них депортировали.

Тогда же двое жителей Новосибирска незаконно прописали в своих квартирах 29 мигрантов. За свои услуги они брали с иностранцев по одной тысяче рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру принятия присяги, с 23 ноября лишат статуса гражданина России. Однако такие меры коснутся не всех иностранцев.