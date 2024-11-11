Рекламодателям

«Пора прекратить это нашествие!»: ужесточить правила аренды жилья мигрантами хотят в Новосибирске

  • 11/11/2024, 16:10
Автор: Ольга Кирсанова
«Пора прекратить это нашествие!»: ужесточить правила аренды жилья мигрантами хотят в Новосибирске
С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от фракции ЛДПР

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили поправки в Гражданский кодекс РФ, которые значительно ужесточат правила сдачи жилья иностранцам.

Сейчас договор о найме жилья можно заключить максимум на пять лет. Авторы инициативы предлагают сократить этот срок до одного года, когда речь идёт о заселении мигрантов, а временное проживание разрешить только на месяц, а не на полгода, как установлено на данный момент. Если  иностранные гости два месяца не платят за жилье, то хозяин будет вправе расторгнуть договор найма и выселить жильцов. При этом хотят запретить мигрантам, живущим в арендованной квартире, сдавать её другим людям.

— Соседство с иностранными арендаторами, которые не соблюдают элементарные правила, стало настоящей проблемой для коренного населения нашей страны. Шум, мусор, драки, толпы — так выглядит реальность. Люди опасаются за детей, да и за себя. Владельцев таких квартир найти очень сложно, вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов, — написал Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своём Телеграм-канале.

Депутаты считают, что наказывать нужно как мигрантов-нарушителей, так и арендодателей, если они способствуют созданию «резиновых» квартир.

— Семьи трудовых мигрантов, приезжая в Россию, создают анклавы, заселяя дома или даже целые микрорайоны. При этом нередки случаи, когда иностранцы не платят за жилищно-коммунальные услуги и копят долги, с которыми вынуждены разбираться остальные собственники. К нам отовсюду приходят жалобы на подобный беспредел. Пора прекратить это нашествие! ЛДПР не допустит снижения комфорта и безопасности россиян!— заявил Слуцкий.

Лидер фракции подчеркнул, что только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья.

11 ноября ЛДПР направила инициативу на заключение в Правительство. В документе отмечается, что данные изменения не затронут граждан Республики Беларусь.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции. Согласно поправкам, теперь за организацию незаконного въезда и пребывания иностранных граждан грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Такой же срок «светит» и тем, кто использует Россию в качестве транзита для мигрантов.

Кроме того, тeпepь оpгaнизaции-посредники нe имеют пpaвa пpинимaть экзамены у мигрантов на знание pусского языка. Соответствующие сертификаты смогут выдавать только госучреждения.

Сайты, на кoтoрых прeдocтавлялиcь нeзакoнныe уcлуги пo миграции, будут заблокированы. А у лиц, принимавших участие в оpгaнизaции тaких мepопpиятий, будут конфисковывaть дeньги и имущeство.

В случae совepшeния пpeступлeния нeлeгальным мигрантoм суд сочтёт этo  oтягчающим фактoрoм.

Отметим, что рейды по выявлению нелегальной миграции и «резиновых квартир» в Новосибирске проходят регулярно. С начала года только в Хилокском микрорайоне было закрыто шесть нелегальных хостелов на 130 койко-мест. В отношении владельцев иностранных богадельней и хозяев так называемых резиновых квартир были возбуждены уголовные дела.

В сентябре в поле зрения прокуратуры попал 54-летний житель Бердска, который за полтора месяца незаконно прописал в своей квартире 31 мигранта. Незадолго до этого хозяин «резиновой квартиры» получил российское гражданство, после чего решил на этом заработать и прописать своих соотечественников. Всех «космонавтов» сняли с регистрации, 10 из них депортировали.

Тогда же двое жителей Новосибирска незаконно прописали в своих квартирах 29 мигрантов. За свои услуги они брали с иностранцев по одной тысяче рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру принятия присяги, с 23 ноября лишат статуса гражданина России. Однако такие меры коснутся не всех иностранцев.

Источник фото: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

1

Рубрики : Общество Политика

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Мигранты ЛДПР Госдума аренда жилья


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Наталья Голубева: Основные тренды — рост ставок по вкладам, госипотека, онлайн и развитие персонала

Наталья Голубева: Основные тренды — рост ставок по вкладам, госипотека, онлайн и развитие персонала

Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева рассказала Infopro54 о трендах на банковском рынке Сибири, наиболее востребованных продуктах и предварительных итогах работы филиала в 2024 году.
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Пора прекратить это нашествие!»: ужесточить правила аренды жилья мигрантами хотят в Новосибирске
11/11/24 16:10
Общество Политика
Новосибирская ТЭЦ-2 начала рекультивацию золоотвала площадью 47 га
11/11/24 16:00
Бизнес Энергетика&ЖКХ
Брусника построит новый жилой квартал в Заельцовском районе Новосибирска
11/11/24 15:58
Недвижимость
Срок службы лифтов, подлежащих замене, могут увеличить на пять лет
11/11/24 15:30
Власть Общество
Самую яркую комету двух последних десятилетий можно увидеть через бинокль
11/11/24 14:30
Общество
Апарт-отель «Лофт.Наука» — инструмент для сохранения денег и получения пассивного дохода
11/11/24 14:29
Недвижимость
Минсельхоз РФ запросил порожние вагоны для Новосибирской области
11/11/24 14:00
Агропром Власть ВЭД
В Новосибирской области проконтролируют трудоустройство бойцов СВО
11/11/24 13:30
Общество
Внеочередная сессия горсовета назначена на 13 ноября
11/11/24 13:15
Власть
Новосибирским предпринимателям расскажут, как быть лидером в сложные времена
11/11/24 12:25
Бизнес
К «СмартСити» под Новосибирском начинают прокладывать инженерную инфраструктуру
11/11/24 12:00
Власть Город Недвижимость
Подростков арестовали после нападения на продавца магазина под Новосибирском
11/11/24 11:44
Право&Порядок
«Дорожников разбудите»: в Новосибирске стартовал сезон «разбора полетов» по качеству уборки дорог
11/11/24 11:30
Власть Город
Крупная авария произошла на теплосетях в Октябрьском районе Новосибирска
11/11/24 11:01
Город
Пробки в 9 баллов сковали Новосибирск утром в понедельник
11/11/24 10:30
Город Транспорт
Замедление поступлений по налогу на прибыль лишает новосибирцев бюджета развития
11/11/24 10:10
Власть Экономика
Благоустройство территории жилых комплексов перестает быть формальностью
11/11/24 10:00
Недвижимость Рынки
Растерзанного собакой королевского питона спасли врачи в Новосибирске
11/11/24 9:28
Общество
Участника СВО избили на глазах его пятерых детей в селе под Новосибирском
10/11/24 18:00
Происшествия
Дворника с зарплатой 90 тысяч рублей в месяц ищут в Новосибирске
10/11/24 16:50
Бизнес Общество
Популярное
Два фельдшера пострадали в результате ДТП в Новосибирске
11/11/24 15:00
Под Новосибирском 66-летний мужчина провалился под лед
11/11/24 13:00
Более 80 пожаров произошло в Новосибирской области
11/11/24 12:30
Временные ограничения вводятся на двух дорогах в Новосибирске
9/11/24 9:30
9 ноября трамвай №13 в Новосибирске не выйдет на маршрут
8/11/24 18:00
Более 10 пешеходов погибли за октябрь в Новосибирской области
7/11/24 12:30
Новости компаний
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
11/11/24 11:15
Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях
6/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам
5/11/24 10:41
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска