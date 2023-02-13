Шесть способов повысить свою стрессоустойчивость

Хронический стресс зачастую приводит к серьезным проблемам — нарушению нормального функционирования систем организма, в том числе иммунной. Как следствие, человек чаще простужается и вообще подвержен всевозможным инфекциям. Со временем постоянное напряжение неумолимо ведет к:

сердечным заболеваниям;

повышенному артериальному давлению;

сахарному диабету;

тревожности и даже депрессии.

Именно поэтому настолько существенно наличие в нас способности справляться с требованиями, которые предъявляет окружение. Другими словами — стрессоустойчивость.

Найдите ваши стресс-факторы

Люди по-разному реагируют на стресс, поэтому определить, что есть его источник — индивидуальная работа каждого. Чаще всего это очевидно: например, сложная личная жизнь, напряженная рабочая среда или проблемы со здоровьем. Но бывает, что причину обнаружить не так-то просто, и здесь вам может помочь психотерапевт.

Заведите блокнот, если любите писать (или сделайте заметку в телефоне). Отмечайте все события и ситуации, которые провоцируют чрезмерный стресс или беспокойство. А после ответьте на три вопроса:

«Что конкретно стало причиной тревоги?»

«Когда вы чувствуете себя “на грани” в течение дня?»

«Принимаете ли вы неудачные решения из-за стресса или подавленности?»

Когда вы начнете замечать повторяющиеся шаблоны своего поведения, сможете легко определить источник вашего стресса.

Измените стресс-факторы там, где это возможно

Изменение элементарных вещей в зоне вашего контроля может привести к значительному снижению общего уровня стресса.

Установите границы

Большинство людей переоценивают свои силы, что часто приводит к хроническому стрессу. Совмещать огромное количество дел и параллельно людей может быть действительно трудно. Поэтому научитесь говорить «нет».

Вероятно, в начале пути вам будет сложно кого-то отвергнуть или отказаться от участия в каком-то мероприятии. Но важно понимать необходимость иметь время для себя. Ведь именно благодаря этой способности вы сможете получать больше удовольствия от общения с людьми и при этом наслаждаться другими занятиями.

Вовлекайте окружающих вас людей

Поговорите родными, друзьями и коллегами. Сообщите им, что вы работаете над тем, чтобы снизить уровень стресса в вашей жизни, и попросите их о помощи, если она вам понадобится.

Ненужно страшиться раскрывать свои чувства. Ведь исследования подтверждают, что проявлять эмоции — полезно для здоровья.

Экологично делиться своими чувствами вам поможет эмоциональный интеллект — умение работать с эмоциями и проявлять эмпатию.

Также вы можете обратиться к психотерапевту или психологу, чтобы обсудить стрессовую ситуацию с ним. Обсуждение своей проблемы с ним поможет вам лучше понять ее и разработать план, как избежать подобных ситуаций в будущем.

Будьте физически активны

Занятия спортом полезны для вашего психического здоровья и помогают бороться с негативным воздействием стресса на организм.

Люди, которые на регулярной основе занимаются спортом, получают больше удовольствия от мелких радостей жизни.

Регулярные физические упражнения также дадут необходимый заряд уверенности, который поможет справиться со стрессом в будущем, кроме того, улучшат сон. Важно полчаса в день посвящать физической активности.

Существуют и другие упражнения на стрессоустойчивость, которые также могут помочь снять стресс и расслабить ваш разум и тело:

иглоукалывание (акупунктура);

медитация;

массаж;

йога;

упражнения для глубокого дыхания.

Сохраняйте оптимизм

Когда вы чувствуете, что уровень вашего стресса повышается, постарайтесь окружить себя позитивными мыслями и опытом. Послушайте музыку, посмотрите смешное видео или позвоните другу, который заставляет вас смеяться.

Отвечайте на негатив положительной реакцией.

И не забывайте про блокнот, куда можно записывать свои маленькие победы.

Ранее редакция сообщала, нейросеть сгенерировала десять постеров по цитатам Фаины Раневской.

Фото: pexels.com