Треть новосибирских водителей недовольны ямами на дорогах города

42% водителей Новосибирска испытывают раздражение, когда на дороге встречаются начинающие водители. Их неуверенное вождение, медленные манёвры и ошибки при перестроении создают дополнительные трудности на дороге. Интересно, что каждый пятый опрошенный признался, что и сам когда-то был новичком за рулём, но это не сделало его более терпимым к другим участникам дорожного движения.

Согласно исследованию аналитического центра «АльфаСтрахование», 33% водителей не одобряют использование смартфона за рулём. 26% опрошенных выразили недовольство неправильной парковкой, когда автомобили мешают проходу или проезду.

Кроме того, новосибирцы сталкиваются с другими проблемами на дорогах. Так, половина участников опроса недовольна навигаторами, которые могут предложить неудачный маршрут, приводящий к пробкам или некачественным дорогам. 43% отмечают, что постоянные изменения в организации дорожного движения, такие как появление новых знаков, односторонних улиц и сложных развязок, создают дополнительные трудности.

— Работой сотрудников ГИБДД недоволен каждый третий новосибирец, 29% отмечают плохое состояние дорог: некачественное покрытие, ямы и неровности, которые могут повредить автомобиль. Еще 21% заявили, что зима создает дополнительные трудности — скользкие дороги, несвоевременная уборка снега и снежные колеи делают движение опасным, — говорится в исследовании.

Пешеходы тоже могут вызывать раздражение у водителей: 21% из них расстраиваются, когда люди перебегают дорогу в неположенных местах, подвергая себя и других опасности.

16% новосибирских автомобилистов признались, что сталкивались с дополнительным стрессом при оформлении ДТП из-за отсутствия у другого водителя полиса ОСАГО.

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