Рекламодателям

Минимальная месячная корзина продуктов подорожала в Новосибирской области

  • 18/02/2025, 12:30
Автор: Артем Рязанов
Минимальная месячная корзина продуктов подорожала в Новосибирской области
Регион занял 8 место по темпам роста цен на продукты

В январе 2025 года в Новосибирской области стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила почти 7,4 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирскстата.

В структуре корзины преобладают хлеб и макароны, занимающие 27%. Молочные продукты составляют более 20%, мясо и мясопродукты — 17%, овощи и фрукты — почти 18%, рыба — почти 5%, яйца — 2,5%, чай, соль и специи — 2%, сахар и кондитерские изделия — 2%.

Среди сибирских регионов Новосибирская область заняла восьмое место по темпам роста цен на продукты. Наибольший скачок цен был зафиксирован в Республике Алтай (+3%, до более 7,8 тысяч рублей) и Кузбассе (+2,8%, почти до 7,3 тысяч рублей). Наименьший рост цен был отмечен в Алтайском крае (+1,5%, почти до 7,3 тысяч рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что цены на кофе в Новосибирске в марте резко вырастут. Часть кофеен могут перейти на более дешевые сорта кофе, чтобы не отпугивать покупателей.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

694

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : продукты покупка


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Алексей Потапов: Политтехнологов заманивают в социальные архитекторы

Оставлять без присмотра людей, которые умеют манипулировать поведением населения, сегодня опасно
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Подрядчик через суд получил деньги за муниципальный контракт в Новосибирске
18/02/25 16:00
Бизнес
Продавцов табака в России обяжут получать лицензии
18/02/25 16:00
Бизнес
Расширить методы самообороны при защите дома предлагают депутаты Госдумы
18/02/25 15:30
Общество Право&Порядок
С 1 марта начнется выдача путевок в детские сады в Новосибирске
18/02/25 15:00
Власть Общество
Московский холдинг планирует запустить элеватор в Купино в 2025 году
18/02/25 14:15
Агропром Бизнес Инновации
Спрос на авторские букеты подскочил в Новосибирске на 80%
18/02/25 14:01
Бизнес Общество
На развитие гостиниц в Новосибирской области добавили федеральных денег
18/02/25 13:30
Бизнес ПроБизнес Туризм
Минимальная месячная корзина продуктов подорожала в Новосибирской области
18/02/25 12:30
Общество
«Стройка входит в режим комы»: о чем говорили застройщики в закрытой части Строительного форума в Новосибирске
18/02/25 12:00
Бизнес Власть Недвижимость
Новый Дом культуры откроется в селе Ярково Новосибирской области к 9 мая
18/02/25 11:50
Власть
Директора «Спецавтохозяйства» задержали за взятки в Новосибирске
18/02/25 11:42
Бизнес Право&Порядок
Двое опоздавших на посадку пассажиров попытались догнать самолёт в Новосибирске
18/02/25 11:30
Право&Порядок
Младенцу с синдромом короткой кишки требуется дорогостоящее внутривенное питание
18/02/25 11:25
Общество
На взятки от нелегалов экс-полицейская отремонтировала кабинет в Новосибирске
18/02/25 11:00
Право&Порядок
Новосибирский депутат Аксёненко предложил доработать закон по ИЖС
18/02/25 10:45
Власть Недвижимость
Новосибирский эксперт высказался против полного запрета скидок на маркетплейсах
18/02/25 10:30
Бизнес
Основной вклад в инфляцию в Сибири вносит продовольствие
18/02/25 10:00
Бизнес Экономика
Увеличить количество парковочных мест в Новосибирске потребовала прокуратура
18/02/25 9:30
Власть Недвижимость Транспорт
«Спецавтохозяйство» подало многомиллионный иск к МинЖХК Новосибирской области
18/02/25 9:00
Бизнес
Zara и Bershka планируют вернуться в Новосибирск
17/02/25 19:00
Бизнес
Популярное
В связи с похищением ребенка возбуждено уголовное дело в Новосибирске
18/02/25 14:45
Дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска
18/02/25 14:30
На принудительное лечение отправили больного туберкулезом в Новосибирске
18/02/25 13:00
Ребенок упал на пути в метро «Площадь Ленина» в Новосибирске
17/02/25 16:45
Гигантский ёрш из Обского моря удивил рыбаков и ихтиолога в Новосибирске
17/02/25 13:30
Сибирячка опротестовывает изъятие семейного авто за пьяное вождение мужа
17/02/25 11:00
Новости компаний
Банк Уралсиб подтвердил соответствие стандарту безопасности данных индустрии платежных карт
18/02/25 9:05
Пользователи бизнес-карт Уралсиба назвали самые полезные категории кешбэка
17/02/25 9:05
Уралсиб увеличил объемы кредитования малого и среднего бизнеса в 1,3 раза в 2024 году
13/02/25 9:05
Банк Уралсиб стал партнером Бийской Федерации Волейбола
11/02/25 9:05
Банк Уралсиб расширил возможности мобильного банка для бизнеса
5/02/25 9:05
Банк Уралсиб вошел в Топ-50 самых заметных компаний в российских СМИ в 2024 году
4/02/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска