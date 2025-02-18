Минимальная месячная корзина продуктов подорожала в Новосибирской области

В январе 2025 года в Новосибирской области стоимость минимальной месячной корзины продуктов на одного человека увеличилась на 2% по сравнению с предыдущим месяцем и составила почти 7,4 тысячи рублей. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирскстата.

В структуре корзины преобладают хлеб и макароны, занимающие 27%. Молочные продукты составляют более 20%, мясо и мясопродукты — 17%, овощи и фрукты — почти 18%, рыба — почти 5%, яйца — 2,5%, чай, соль и специи — 2%, сахар и кондитерские изделия — 2%.

Среди сибирских регионов Новосибирская область заняла восьмое место по темпам роста цен на продукты. Наибольший скачок цен был зафиксирован в Республике Алтай (+3%, до более 7,8 тысяч рублей) и Кузбассе (+2,8%, почти до 7,3 тысяч рублей). Наименьший рост цен был отмечен в Алтайском крае (+1,5%, почти до 7,3 тысяч рублей).

Ранее редакция сообщала о том, что цены на кофе в Новосибирске в марте резко вырастут. Часть кофеен могут перейти на более дешевые сорта кофе, чтобы не отпугивать покупателей.