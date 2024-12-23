Очередность капремонта домов в Новосибирской области планируют пересмотреть

Министерство ЖКХ и энергетики Новосибирской области запланировало масштабные работы по проведению технического обследования многоквартирных домов. Работы пройдут в рамках региональной программы капитального ремонта в соответствии с поправками в Жилищный кодекс РФ, вступившими в силу 1 сентября 2024 года. Всего чиновники планируют обследовать 1560 домов.

Как пояснили в министерстве, обследование проводится для определения очередности проведения капитального ремонта многоквартирных домов. По его результатам будут приняты решения по переносу конкретных видов работ либо на более ранние, либо на более поздние сроки, исходя из реальной потребности в проведении капитального ремонта. За счет этого МинЖКХ стремится повысить эффективность мероприятий по капремонту.

— Изменениями в областное законодательство подготовлен порядок организации проведения обследования технического состояния домов, в бюджете уже предусмотрены средства на возмещение расходов по техобследованию. Заказчиком работ станет Фонд модернизации ЖКХ, — написал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на своей странице в соцсетях.

Напомним, ранее сроки капремонта устанавливались на основании информации технических паспортов многоквартирных домов.

По данным МинЖКХ, в 2024 году в ходе реализации региональной программы капремонта в области выполнено 643 видов работ в 396 многоквартирных домах, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Из плана 2025 года уже законтрактовано 365 видов работ. Общий их объем в следующем году планируется на уровне 2024 года.

По данным Фонда капремонта многоквартирных домов, на на 20 марта 2024 года в программу капремонта в регионе включено 13539 многоквартирных домов площадью 69,2 млн кв метров. На 1 октября 2024 года по плану прошлых лет в 2024 году был запланирован ремонт 230 МКД площадью 454 тысячи кв м, план на 2024 год — 364 МКД, 1,3 млн кв метров жилья. При этом в 2024 году по плану прошлых лет завершен ремонт в 27 домах площадью 55 тысяч кв метров, по плану 2024 году — в 325 домах, 1,2 млн кв м.

Размер минимального взноса с одного квадратного метра помещения в многоквартирном доме в 2025 году в Новосибирской области будет составлять 19,29 рубля в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году в Новосибирске планировали капитально отремонтировать 1667 домов. Однако, в муниципалитете заявляли, что эта задача невыполнима.