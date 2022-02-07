Генпрокуратура возбудила административное дело против «мусорного» регоператора Омской области

В ходе заседании коллегии прокуратуры Омской области по подведению итогов работы за 2021 год заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин, не удовлетворившись ответом на вопрос об исполнении поручения президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам прошедшей в июле 2021 года «прямой линии» о сокращении сроков мероприятий о ликвидации свалок на территории Омска незапланированно выехал с инспектированием на полигон ТБО.

Мусоросортировочный комплекс расположенный в Ленинском административном округе г. Омска за период эксплуатации превысил предельный срок накопления отходов и является постоянным предметом недовольства среди населения. При этом руководством полигона меры к надлежащему обращению с отходами не принимаются. Итогом посещения свалки стало непосредственное обнаружение Дмитрием Демешиным факта складирования отходов вне специализированных объектов размещения, говорится в сообщении управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу.

В этой связи в отношении руководителя эксплуатирующей организации ООО «Магнит» (Региональный оператор ТКО, ранее сообщалось, что компания входит в ГК «ВИС». – Ред.) Карена Егояна возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора. Кроме того, объявлены предостережения о недопустимости нарушения законов и наступлении ответственности в случаи непринятия мер в рамках национального проекта «Экология» первому заместителю председателя правительства Омской области Валерию Бойко и мэру Омска Сергею Шелесту.

Прокурору области поручено провести полномасштабные проверки в «мусорной» отрасли региона. Результаты проверки взяты на контроль.

Между тем, в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» (Входит в ГК «ВИС». — Ред.) введена процедура наблюдения. Об этом говорится на сайте Арбитражного суда Новосибирской области. Заявление о самобанкротстве компания подала в декабре 2021 года.На минувшей неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников на сессии Заксобрания сообщил о том, что регион расторгает концессионное соглашение с «Экологией-Новосибирск» о строительстве двух мусоросортировочных полигонов.