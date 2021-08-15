Загуститель для сливок: понятие термина и для чего он применяется

Сегодня мы поговорим о том, что такое загуститель для сливок.
Основной причиной, конечно, является создание устойчивых пиков при взбивании сливок или сметаны. Также есть и другие факторы:
В итоге мы видим, что промышленность изобрела универсальное средство в помощь всем, чтобы крем был красивый и правильной консистенции. Что очень удобно.
За состав данного средства волноваться вообще не приходится, оно полностью натуральное и недорогое по цене. В загустителе обязательными элементами являются крахмал и сахар, еще не лишней будет лимонная кислота. И на этом все. Единственное, для любителей правильного питания загуститель возможно будет неприемлем, так как содержит в своем составе глютен.
Первым делом необходимо выбрать качественные сливки. Жирность желательна от 20 %.
Далее схема стандартна:
Следуйте инструкции на упаковке производителя и в зависимости от этого соблюдайте пропорции ингредиентов.
Этот промышленный компонент можно заменить сподручными средствами. Часто это требуется, когда не нашли его в магазине, потому что товар специфичный и редко встречаемый.
Его заменить можно следующими продуктами:
Есть и прочие домашние загустители, например, желатин. Но он очень сложен в разведении для этого процесса, поэтому применяется редко.
Вот мы и раскрыли секрет, как добиться с обычными сливками такого же плотного крема, как с кондитерскими.
Фото с сайта pixabay.com
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