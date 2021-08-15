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Загуститель для сливок: понятие термина и для чего он применяется

  • 15/08/2021, 16:50
Начинающие кондитеры часто жалуются, что сливки, используемые при производстве кондитерских изделий, не хотят густеть. Эта проблема решаема как домашними средствами, так и промышленным порошком.

Сегодня мы поговорим о том, что такое загуститель для сливок.

Причины использования загустителя

Основной причиной, конечно, является создание устойчивых пиков при взбивании сливок или сметаны. Также есть и другие факторы:

  1. Крем при его использовании становится хорошей плотной структуры и удобен для создания узоров.
  2. Обратите внимание на витрины кондитерских магазинов. Почему крем на тортах сутками не спадает? В этом заслуга закрепителя.
  3.  Экономия. Не обязательно покупать слишком жирные сливки, с ним отлично взобьются и 20-ти процентные.

В итоге мы видим, что промышленность изобрела универсальное средство в помощь всем, чтобы крем был красивый и правильной консистенции. Что очень удобно.

Состав

За состав данного средства волноваться вообще не приходится, оно полностью натуральное и недорогое по цене. В загустителе обязательными элементами являются крахмал и сахар, еще не лишней будет лимонная кислота. И на этом все. Единственное, для любителей правильного питания загуститель возможно будет неприемлем, так как содержит в своем составе глютен.

Правила использования загустителя для сливок

Первым делом необходимо выбрать качественные сливки. Жирность желательна от 20 %.
Далее схема стандартна:

  1. Сливки хорошо охладить в холодильнике, но в морозилку не класть, так как они могут образоваться хлопьями.
  2. Вылить их в емкость и начать потихоньку взбивать (сначала на небольших оборотах и не спеша прибавляя мощность).
  3. Если Вы видите, что сливки начали густеть, смело добавляйте к ним смесь сахарной пудры и загустителя.
  4. При появлении первых пиков процесс остановить. Это необходимо, так как если смесь перевзбить, то сливки потом уже не спасти. Они безнадежно опадут.

Следуйте инструкции на упаковке производителя и в зависимости от этого соблюдайте пропорции ингредиентов.

Альтернатива загустителю

Этот промышленный компонент можно заменить сподручными средствами. Часто это требуется, когда не нашли его в магазине, потому что товар специфичный и редко встречаемый.
Его заменить можно следующими продуктами:

  1. Сахар. Он создает в сливках кристаллическую структуру для поддержки. Причем сахарозаменитель подобными свойствами не обладает.
  2. Крахмал является полным заменителем промышленного загустителя только в разы дешевле. Если вам не нравится привкус картофельного крахмала или вы против глютена, то просто используйте кукурузный. Он чуть хуже закрепляет сливки, зато абсолютно безвкусный и лучше подходит для десертов.
  3. Лимонный сок. С этой заменой главное не переборщить, иначе крем станет кислым и сливки свернутся.

Есть и прочие домашние загустители, например, желатин. Но он очень сложен в разведении для этого процесса, поэтому применяется редко.

Вот мы и раскрыли секрет, как добиться с обычными сливками такого же плотного крема, как с кондитерскими.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : Кулинария


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