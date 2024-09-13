Пора копать картошку: предстоящая суббота станет самой теплой в бабьем лете для жителей Новосибирска

В предстоящие выходные жителям Новосибирска не стоит ждать сюрпризов в виде яркого солнышка или проливных дождей. Однако погода позволит дачникам собрать на своих участках оставшиеся овощи и выкопать картошку.

По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 14 сентября, ночная температура составит +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ветер будет дуть в северном направлении со скоростью 4-9 м/с.

Уже в воскресенье за окном похолодает: в ночные часы +7…+9 градусов, днем столбик термометра поднимется на 2-3 отметки и будет показывать +10…+12 градусов. Ветер сменит направление и будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 4-9 м/с, при порывах до 14 м/с.

Сегодня, 13 сентября, православные верующие чтят память священномученика Киприана Карфагенского, епископа, отказавшегося отречься от своей веры во время гонений и отправленного на казнь.

В народе эту дату называют Куприяновым днем, Куприяном Картофельником или Журавлиным вече. Журавли к этому времени собираются на болотах перед долгим перелетом на юг.

На Руси в этот день начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой. До этого срока на болота ходить было нельзя. Наши предки считали, что нарушившим запрет обязательно аукнется: в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь.

Также на Куприяна выходили в поле копать картофель. Подавали на стол блюда из этого ценного корнеплода в вареном, жареном и печеном виде.

«Картошка — хлебу присошка», — говорили крестьяне.

По погодным приметам 13 сентября можно узнать, будет ли зима суровой.

— Повторное цветение одуванчика — к теплой и долгой осени. — Муравьи построили большие муравейники — зима будет суровой. — Журавли летят низко — зима будет мягкой. — Журавли летят высоко — к трескучим морозам зимой. — Журавли громко кричат — быть дождю. — Появление в небе лебедей — к скорому снегу.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска назвала дату начала отопительного сезона 2024-2025. Подключение к теплу социальных учреждений стартует уже в понедельник, 16 сентября.