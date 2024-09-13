Пора копать картошку: предстоящая суббота станет самой теплой в бабьем лете для жителей Новосибирска

В предстоящие выходные жителям Новосибирска не стоит ждать сюрпризов в виде яркого солнышка или проливных дождей. Однако погода позволит дачникам собрать на своих участках оставшиеся овощи и выкопать картошку.
По данным синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 14 сентября, ночная температура составит +7…+9 градусов, днем воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ветер будет дуть в северном направлении со скоростью 4-9 м/с.
Уже в воскресенье за окном похолодает: в ночные часы +7…+9 градусов, днем столбик термометра поднимется на 2-3 отметки и будет показывать +10…+12 градусов. Ветер сменит направление и будет дуть в северо-западном направлении со скоростью 4-9 м/с, при порывах до 14 м/с.
Сегодня, 13 сентября, православные верующие чтят память священномученика Киприана Карфагенского, епископа, отказавшегося отречься от своей веры во время гонений и отправленного на казнь.
В народе эту дату называют Куприяновым днем, Куприяном Картофельником или Журавлиным вече. Журавли к этому времени собираются на болотах перед долгим перелетом на юг.
На Руси в этот день начинали собирать клюкву, которую называли журавлиной ягодой. До этого срока на болота ходить было нельзя. Наши предки считали, что нарушившим запрет обязательно аукнется: в девку бесплодница вселится, у парня нечистая ум отберет, а мужиков и баб нечисть может в топь уволочь.
Также на Куприяна выходили в поле копать картофель. Подавали на стол блюда из этого ценного корнеплода в вареном, жареном и печеном виде.
«Картошка — хлебу присошка», — говорили крестьяне.
По погодным приметам 13 сентября можно узнать, будет ли зима суровой.
— Повторное цветение одуванчика — к теплой и долгой осени.
— Муравьи построили большие муравейники — зима будет суровой.
— Журавли летят низко — зима будет мягкой.
— Журавли летят высоко — к трескучим морозам зимой.
— Журавли громко кричат — быть дождю.
— Появление в небе лебедей — к скорому снегу.
Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска назвала дату начала отопительного сезона 2024-2025. Подключение к теплу социальных учреждений стартует уже в понедельник, 16 сентября.
Фото пресс-службы правительства Новосибирской области
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru