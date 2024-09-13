Временные ограничения вводятся на нескольких участках улиц Новосибирска

В Октябрьском районе и Центральном округе временно ограничено движение транспортных средств.

С 12 по 20 сентября будет закрыта проезжая часть улицы 9 Ноября в районе дома № 41 по улице Декабристов.

До 26 сентября дорога в районе здания № 2б по улице Серебренниковской будет сужена на 1 метр.

Ограничения связаны с проведением ремонта электрокабелей компанией «НГСК».

– По 25 сентября на 4 метра сужается проезжая часть ул. Воинской в районе здания № 63, к. 4, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Водителей просят быть внимательными, руководствоваться знаками и информационными щитами, а также соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что на площади Пименова в Новосибирске будет временно прекращено движения транспорта.