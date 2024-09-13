Левобережный мусорный полигон в Новосибирске возобновил работу

Жители Малыгинского микрорайона сообщили Infopro54 о возобновлении приема отходов на полигоне ТКО «Левобережный». В письме, поступившем в редакцию Infopro54 от РОО «Центр правовых инициатив потребителей», сообщается, что эксплуатант «Левобережного» — МУП «САХ» — так и не привел полигон в соответствие требованиям СанПин.

Авторы обращения напоминают, что после очередного пожара в мае 2024 года в июле прием отходов на свалку прекратили. Тогда же было заявлено о планах рекультивировать полигон. Однако, в августе стало известно, что для рекультивации «Левобережного» нужны миллиарды рублей. Также необходимо увеличивать площадь полигона, чтобы выровнять накопившийся мусор. Тогда же председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова не исключала возобновление работы полигона.

— Как только будут оформлены земельные участки мы запустим полигон в режиме ЧС на определенное время, — говорила Сидорова.

При этом она подчеркивала, если в течение двух лет в Новосибирске не появится новый полигон, будет очень печально. В городе ждут альтернативу «Левобережному».

— Завозить ТКО на полигон уже начали, а по факту, негласно, делали это и в течение лета, — говорится в письме, полученном редакций.

В связи с этим люди потребовали ускорить расселение 7 домов, расположенных на улице Малыгина, и признанных аварийными. В плане расселения они стоят на 2031 год.

Редакция направила запрос в мэрию Новосибирска с просьбой прокомментировать открылся ли «Левобережный» официально.

Левобережный полигон работает в Новосибирске с 1995 года, его площадь — около 18 гектаров. Он принимал до 5 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов в сутки. Полигон расположен недалеко от жилых домов. После пожара в мае жители Хилокского жилмассива потребовали у мэра закрыть свалку.

Напомним, ранее стало известно, что экспертиза зарубила проектную документацию нового левобережного мусорного полигона под Новосибирском.