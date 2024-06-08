«Пора лодку покупать»: после продолжительных дождей Новосибирск превратился в Венецию

После нескольких дождливых дней Новосибирск превратился в Венецию.

Автомобили не едут по дорогам, а плывут по рекам, созданным погодной аномалией.

— Снова прошел дождь в Новосибирске…Пора покупать лодочки, — комментирует затопленные магистрали один из водителей.

Но нашлись и такие, для кого уличные реки — повод позабавиться: один из таких весельчаков был замечен на улице Большевистской. Мужчина на фишборде лавирует среди автомобилей на оживленной магистрали.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей Новосибирской области предупредили о новом погодном испытании. Как сообщили в МЧС, 8 июня по региону ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с.