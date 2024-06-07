Град и грозовые ливни пообещали жителям Новосибирской области

Жителей Новосибирской области вновь предупредили о новом погодном испытании.

— Вторая половина 7 июня, сутки 8 июня по региону ожидаются местами сильные дожди, ливни, грозы, крупный град, шквалистое усиление ветра до 18-23 м/с, — сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Западно — Сибирское УГМС».

Спасатели рекомендуют жителям города и области во время непогоды включить инстинкт самосохранения: обходить стороной слабо закрепленные рекламные щиты, провода, элементы кровли. Автомобилистам не стоит парковаться под старыми ветхими деревьями и шаткими конструкциями.

Родителей спасатели просят не оставлять в такую погоду детей одних на улице.

Ранее редакция сообщала о том, что после затянувшихся в Новосибирской области дождей у жителей региона ушли под воду огороды и затопило дома.