Порция оливье в домашних условиях в Новосибирске стоит около сорока рублей

Стоимость традиционного для российского новогоднего стола салата посчитали аналитики Едадил. Так, на приготовление одной порции оливье (125 г.) новосибирцу придется потратить 41,66 рублей. Интересно, что стоимость рассчитана с учетом скидок на ингредиенты салата, действующих в нашем регионе — 27%.

Расчет производился на основании средних цен на ингредиенты, необходимые для приготовления классического салата оливье: вареная колбаса, яйца, картофель, морковь, зеленый горошек, соленые огурцы, зеленый лук, укроп и майонез.

Рассчитывая российский индекс оливье, эксперты выяснили, что дешевле всего приготовить этот салат можно в Омске — 39,89 рублей (с учетом скидки 34%), а самым дорогим он будет в Челябинске — 50,27 рублей (с учетом скидки 26%) и Казани — 49,77 рублей (скидка 24%).

При этом средняя стоимость приготовления одной порции салата оливье в России составила 43,90 рубля.

Стоит отметить, что покупка готового салата в магазинах Новосибирска обойдется в два раза дороже, чем домашняя заготовка. К примеру, в «Ярче» за 100 граммов салата придется заплатить 78 рублей. В «Ленте» стоимость варьируется в зависимости от ингредиентов — с колбасой, мясом и может доходить до 76 рублей.

В ресторанах Новосибирска за порцию оливье нужно заплатить от 300 рублей и больше.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы планируют потратить на новогодний стол около десяти тысяч рублей.