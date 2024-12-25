В Новосибирске определены даты проведения форума Технопром-2025

XII Международный форум технологического развития «Технопром-2025» пройдет в Новосибирской области с 27 по 30 августа. Соответствующее распоряжение Правительства региона подписал губернатор Андрей Травников. Он будет проведен в формате Российской научно-технологической недели.

Традиционно на площадке «Технопрома» пройдет XIX Сибирская венчурная ярмарка.

Министерству науки и инновационной политики Новосибирской области поручено до 14 марта 2025 года создать программный комитет и утвердить его состав. Деловая программа форума будет разработана к концу мая.

Контроль за исполнением распоряжения губернатор оставил за собой.

В 2024 году Форум «Технопром» проходил на трех площадках: «Новосибирск Экспоцентр», НГТУ и центр города. В его программу вошли шесть отраслевых и семь тематических треков, вне треков проведено более 20 активностей. Прошло свыше 200 мероприятий форума, в них участие как очно, так и дистанционно приняли более 28 тысяч человек и почти 1400 спикеров. 121 делегат из 40 стран работали в международном треке. Всего подписано 79 соглашений. На 50 стендах выставки «Технопрома» было размещено 190 экспонатов.

Ранее редакция сообщала, что Матч звёзд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-арены» в начале февраля 2025-го года. Заполняемость «Сибирь-Арены» увеличат с нынешних 10 500 до 12 000 мест.