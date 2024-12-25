Экс-чиновницу новосибирского минпромторга Зырянову отправили в СИЗО

Наталье Зыряновой, занимавшей должность начальника управления экономики и финансов Министерства промышленности и торговли, избрали меру пресечения.

— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля 2025 года, — говорится в постановлении Центрального районного суда.

Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

Напомним, что 23 декабря прокуратура Новосибирской области сообщила о возбуждении уголовных дел в отношении сотрудников регионального министерства промышленности и торговли. В этот же день прошли обыски в домах главы министерства Андрея Гончарова и его бывшего заместителя Максима Останина, который сейчас занимает должность вице-мэра Новосибирска.

Кроме того, в рамках расследования был задержан начальник отдела мониторинга потребительского рынка управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Минпромторга Юрий Воробьев. 24 декабря Центральный районный суд Новосибирска заключил его под стражу на срок в два месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что бывший вице-губернатор Семка заступился за подсудимого министра ЖКХ Архипова. Решение министра позволило региону избежать мусорного коллапса, считает бывший чиновник.