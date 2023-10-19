Портфель классических сбережений физлиц вырос более чем на 14% и превысил 6 трлн рублей

Портфель классических розничных сбережений ВТБ с начала года увеличился более чем на 14% и превысил 6 трлн.

Наиболее активную динамику показали срочные депозиты: общий объем средств вырос на четверть и перешагнул отметку 4 трлн рублей. По прогнозам банка, с учетом увеличившейся ключевой ставки и последовавшим за этим ростом доходности депозитов, которая уже достигла рекордных с осени прошлого года значений, до конца года интерес населения к срочным вкладам будет усиливаться.

Объем вложений клиентов банка в инвестиционные продукты с начала года увеличился более чем на треть и сейчас превышает 1,5 трлн рублей. В целом портфель привлеченных средств населения ВТБ по состоянию на 6 октября приблизился к 8,7 трлн рублей, увеличившись с начала года более чем на 18%.

«На фоне действий регулятора, направленных на «охлаждение» рынка розничного кредитования, и неоднократный подъем ключевой ставки, мы фиксируем ускоренный рост спроса клиентов на классические сберегательные продукты. По нашей оценке, за 9 месяцев года общий объем привлеченных средств населения в России вырос примерно на 11,5%, ВТБ традиционно опережает рынок, увеличив свой портфель более чем на 14%. В первую очередь, растет интерес к вкладам. Активность населения связана со значительным увеличением доходности по депозитам, которая за последние два месяца выросла на 3-3,5 пп. Россияне стремятся зафиксировать повышенные ставки, размещая как новые средства, так и деньги с закрывающихся валютных вкладов – в нашем банке только за последнюю неделю клиенты разместили более 30 млрд рублей», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что с учетом увеличившейся ключевой ставки и последовавшим за этим ростом доходности по депозитам, которая уже достигла рекордных с осени прошлого года значений, до конца года интерес населения к срочным депозитам будет усиливаться. «Подогревать» спрос клиентов будут и сезонные продукты, которые банки традиционно запускают в четвертом квартале. На этом фоне ВТБ ожидает, что по итогам года объем средств на счетах и депозитах физлиц вырастет на 19%, что станет для России рекордом с 2015 года. Общий объем портфеля, по оценке банка, приблизится к 43,5 трлн рублей. ВТБ опередит рынок и увеличит свой розничный портфель пассивов на 24%.