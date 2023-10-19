Научный туристический маршрут Новосибирской области претендует на статус национального

— Мы подали заявку в Минэкономразвития, чтобы наш научный маршрут стал национальным маршрутом, — рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в рамках специального выпуска программы «Вести Новосибирск».

Напомним, Новосибирская область вошла в число 10 пилотных регионов России, на территории которых расположены значимые объекты научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры, для формирования маршрутов научно-популярной направленности. Кроме нашего региона эксперимент реализуется в Москве, Сант-Петербурге, Амурской, Иркутской, Калининградской, Московской, Нижегородской областях и Краснодарском крае.

В регионе уже запущены 5 научно-популярных маршрутов разной продолжительности. Гости города посещают планетарий, Новосибирский государственный театр оперы и балета, Институт ядерной физики, НГУ и научный центр «Эволюции Земли». Туристы прогуляются по Академгородку, знакомятся с Институтом геологии и минералогии, НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина, а также Центром океанариума и морской биологии в Новосибирском зоопарке.

Статус «национальный туристический маршрут» на данный момент получили 37 маршрутов. В Сибирском федеральном округе национальными являются четыре маршрута из Барнаула, Кемерово, Абакана и Томска.

Ранее редакция сообщала, что налоговые поступления от туриндустрии Новосибирской области выросли до 6 млрд рублей.