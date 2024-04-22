Портфель рублевых пассивов ВТБ превысил 7 трлн с начала года

По словам заместителя президента-председателя правления ВТБ Георгия Горшкова, ставки по депозитам на рынке в начале этого года остаются на максимальных уровнях, что, в свою очередь, содействует сохранению сберегательной модели поведения граждан РФ.

ВТБ выступает одним из маркетмейкеров всего рынка, интенсивно наращивая свой портфель привлеченных средств (в первую очередь в российских рублях).

— В первом квартале мы обеспечили более четверти его прироста, увеличив нашу рыночную долю примерно до 15,75%, — добавил Георгий Горшков.

По оценке ВТБ, рынок классических пассивов за первый квартал текущего года вырос на два трлн рублей (+4,5%), во втором квартале прибавит еще 1,5-1,7 трлн и, по итогам первого полугодия, может достигнуть 48 — 48,5 трлн рублей.

Устойчивый интерес потребителей сосредоточен на накопительных счетах. С момента запуска ВТБ-счета в конце ноября прошлого года клиенты открыли уже 2,3 млн счетов, а объем портфеля достиг 870 млрд рублей. Каждый второй пользователь ВТБ-счета является также зарплатным или пенсионным клиентом кредитной организации.

Согласно стратегии развития сберегательных продуктов до 2026 года, ожидается, что ВТБ удвоит объем рублевых пассивов своих клиентов – он превысит 11 трлн рублей – и нарастит долю на рынке рублевых пассивов до 21,2%.