Прокуратура проверила историю с инвалидом, которого спрятали за ширмой в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура проверила историю инвалида с синдромом Дауна, которого «спрятали» за ширмой.

26-летний Павел работал подсобным рабочим в кинотеатре «Синема» в «Центре креативных индустрий» с 2019 года.

На время ремонта парень был отправлен в вынужденный простой. Перед этим Татьяна Есипова напомнила работодателю сына, что ему нужно будет оборудовать нормальное рабочее место.

Когда ремонт был закончен, она вместе с сыном пришла в Центр и обнаружила несоответствие ее заявленным пожеланиям.

— В шикарно отремонтированном помещении проектного офиса с новой мебелью в углу поставили ширму, за которой оборудовано рабочее место для инвалида, — написала Есипова на своей странице в ВКонтакте.

Татьяна Павловна обвинила директора в пренебрежении к инвалидам. Она отметила, что Васильев начал отделять Павла от коллектива своим предвзятым отношением, формируя негативное отношение к ее сыну.

Однако оппонент опроверг все обвинения в свой адрес и пояснил, что поставив перегородку, руководство преследовало только благие намерения.

— Ширма — это временная конструкция, предназначенная для огораживания пространства, когда Павла там нет, чтобы другие люди не заходили в его пространство. Она ставится и убирается, то есть она временная. Она ставится для его удобства. Например, если ему нужно пообедать или просто уединиться, — пояснил Андрей Васильев.

Доводы директора женщину не убедили и она обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство тут же отреагировало на жалобу и организовало проверку соблюдения трудового закона в Центре.

— Прокуратура провела проверку по информации о нарушении трудовых прав инвалида 2 группы. В своих доводах заявитель указала, что работодатель не предоставил рабочее место ее сыну. Фактически ее сын лишен возможности осуществлять трудовые функции. Однако проверка не выявила нарушений трудовых прав инвалида, — сообщила Infopro54 старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области прокуратура добилась благоустроенной квартиры для инвалида из города Тогучина. 23-летний Василий и его пожилые родители много лет ютились в глиняном домике общей площадью в 20 квадратных метров. В хижине, где не было воды, отопления, санузла, семья даже обедала по очереди, потому что больше двух человек за стол не помещалось.