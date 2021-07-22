Как начать бизнес на Amazon: советы продавцу

Как начать успешный бизнес на Amazon

Бизнес на Амазон – один из самых выгодных способов расширить сбыт продукции на зарубежные рынки. Потенциал дохода огромен, и вы можете легко масштабировать и наращивать его.

Создание аккаунта на Amazon – прибыльное дело, однако многие бизнесмены «прогорают» на начальных этапах, поскольку не знают всех деталей торговли на маркетплейсе. 3pl оператор Партнер Трейд поможет правильно рассчитать потенциал продукта, с которым вы выходите на рынок США, и просчитать его смету, учитывая все расходы, связанные с доставкой на платформу e-commerce.

Успешно начать бизнес на Amazon поможет руководство, которое включает пошаговую инструкцию и убережет от промахов при расчете транспортировки, хранения и доставки груза.

Установите бюджет

При выходе на любую платформу важно определить стоимость начального капитала. Если у вас немного денег для старта, вы в любом случае сможете стать продавцом на Amazon, но это повлияет на стратегию развития вашей предпринимательской деятельности.

Оцените текущие финансы и решите, какая разумная сумма вложений поможет развить свое дело в американском магазине. Устанавливая бюджет, обязательно учтите расходы на услуги, которые придется оплатить площадке. К ним относятся: покупка инвентаря, перевозка, ежемесячная плата за учетную запись Amazon Professional и продвижение продуктов.

Определите возможности

Прежде чем начать, нужно подумать о том, сколько времени вы будете посвящать новому бизнесу и какими ресурсами располагаете. А именно, рассчитайте, сколько часов в день вы сможете уделять торговле, есть ли у вас склад для хранения и развозки продуктов клиентам или же стоит обратиться к подрядчику и осуществить сервис под ключ?

Продумайте эти вопросы при рассмотрении различных моделей торговли, чтобы выбрать подход, наилучшим образом применимый к вашему ассортименту товаров.

Создайте компанию или ООО

Вас, наверняка, заинтересует ответ на вопрос – необходимы ли дополнительные операции, документы или лицензия для выхода на площадку электронной коммерции. Ничего подобного не нужно, но желательно создать собственную компанию или ООО, это значительно упростит бухгалтерию, когда придется платить налоги.

Выберите продукт для продажи

Решите, какие именно продукты вы собираетесь продавать. Поначалу это может показаться ошеломляющим при таком большом количестве доступных вам опций. Amazon продает практически все, включая книги, косметические товары, наборы для бритья и украшения. Итак, как узнать, какие товары выбрать для своего бизнеса?

Хотите избавиться от необходимости организовывать доставку до маркетплейса – Партнер Трейд возьмет все хлопоты на себя. Мы успешно осуществим отправку, хранение и доставку последней мили за границей.



Рекомендации по выбору товара

Выбирайте продукты по цене от $15 до $100. Amazon берет комиссию за каждую продажу товара. Поэтому убедитесь, что цена вашего продукта не ниже указанного уровня, чтобы покрыть стоимость пошлин и при этом получить прибыль. Продажа дорогих товаров может показаться привлекательной, на практике не работает, поскольку подобных изделий продают не так много.

Выбирайте небольшие и легкие продукты

Помните, что при покупке инвентаря вам нужно будет отправить до конечного адресата. Это может оказаться дорогим, если планируется импортировать вещи из Китая. По этой причине рекомендуется выбирать небольшие и легкие аксессуары, так их международная доставка обойдется дешевле.

Пользуйтесь базой данных AMZScout

Вы можете искать идеи для продуктов на сайтах электронной коммерции Amazon, eBay, Etsy, Shopify, в блогах и на фермерских рынках, но поиск товаров, соответствующих вашим параметрам, займет много времени. Существует более простой способ найти и заказать тот или иной продукт.

Войдите в учетную запись AMZScout и начните искать желаемый ассортимент продукции. Этот инструмент содержит 44 фильтра, которые можно использовать для поиска по всей базе данных Amazon. Вы можете искать изделия по количеству продаж, отзывам, категории, размеру, весу и т.д.

Развитие успешного бизнеса зависит от вашей способности предлагать то, что люди действительно захотят покупать. Международная логистическая компания Partner Trade поможет определить нишу, в которой вы захотите продавать, а также просчитать, выгоден ли тот или иной аксессуар для торговли. Кроме того, мы обеспечим полный комплекс операций по отправке и доставке продукта до конечного места назначения.