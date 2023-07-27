Посетить места раскопок теперь можно с помощью 3D-экспедиций

В экспедиции с сибирскими археологами отправляются специалисты по виртуальной реальности. Они ведут подробную фотосъёмку древностей. Цифровые материалы доступны как учёным, так и интернет-пользователям всего мира. 3D-туры знакомят всех желающих с памятниками каменного века Центральной и Северной Азии.

— В виртуальном туре можно побывать в пещере, всё внимательно рассмотреть, из описания узнать, что и когда в этом месте было обнаружено. На сайте Института археологии и этнографии СО РАН уже есть тур в монгольскую пещеру Цагаан-Агуй, полную останков вымершей фауны, изделий из кости и камня, — рассказали в пресс-службе СО РАН.

На сайте института доступно и путешествие в грот Тешик-Таш в Узбекистане. О нём стало известно ещё в 1938 году, когда знаменитый археолог Алексей Окладников обнаружил там захоронение неандертальского ребёнка.

— Это стало мировой сенсацией, так как ранее считалось, что неандертальцы жили в основном на территории Европы. В 2022 году новосибирские археологи вернулись в знаменитое место, чтобы продолжить исследования зубов неандертальца с помощью более современных методов, — отметил Антон Анойкин, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН.

До конца лета в институте археологии подготовят ещё несколько туров. С помощью 3D-путешествий можно будет побывать в пещерах Окладникова и Денисова. Там обнаружили ранее неизвестный науке подвид древних людей. Также посетить новый памятник Сурунгур в Киргизии. В планах новосибирских археологов — добавить в 3D-туры своего рода квесты с призами за удачное выполнение заданий.