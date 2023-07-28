Спорткомплекс за 800 млн рублей на Юго-Западном жилмассиве в Новосибирске построит Эко Ресурс

В Новосибирске подведены итоги конкурса на право заключения инвестиционного договора по реконструкции под спортивный комплекс недостроенного здания и хоккейного модуля на улице 9-й Гвардейской Дивизии. Объект находится в управлении детского оздоровительно-образовательного центра «Спутник». Информация об этом размещена на сайте мэрии.

Единственным участником конкурса, с которым будет заключен инвестиционный договор, признано ООО «Эко Ресурс».

В рамках инвестиционного договора инвестор возведет физкультурно-оздоровительный комплекс переменной этажности (3-4 этажа) площадью 12,8 тысяч кв. метров. Он включает в себя крытую хоккейную коробку (4188 кв. м), зал крытого бассейна (2158 кв.м), зал для игры в мини-футбол (2193 кв.м), а также помещения спортивной борьбы (759 кв. м).

В данный момент на месте предполагаемого комплекса находится недостроенное здание (степень готовности 57%) и хоккейная коробка. Согласно инвестиционному договору, площадь нежилых помещений, причитающихся муниципалитету в созданном объекте, по итогам реализации проекта составит 746 кв. м. Это должен быть обособленный блок с отдельным входом, состоящий из обособленных нежилых помещений, расположенных на 1-3 этажах и не включающих в себя места общего пользования здания.

Срок проведения в полном объеме реконструкции, включая благоустройство земельных участков, устройство парковок, должен составлять не более 39 месяцев с момента подписания договора.

ООО «Эко Ресурс» зарегистрировано в июне 2021 года в городе Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — обработка и утилизация опасных отходов. Общее количество направлений деятельности компании — 18. В том числе «Строительство жилых и нежилых зданий», «Разборка и снос зданий», «Аренда и лизинг грузовых транспортных средств» и другие. Единственным учредителем и руководителем компании является Евгений Быков (является руководителем и учредителем еще нескольких компаний, в том числе ООО «Стройинвестпроект», ООО Янтарь», ООО «Алмаз-Сервис», ООО «Запсиб-Сервис+» и др. Стоимость долей в 2022 году составила 19 млн. рублей). Финансовую отчетность за 2022 год компания не раскрывала.

Согласно официальному сайту, МБУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Спутник» был открыт в 1994 году на базе НИИГАиК на основе групп подготовки волейбольной команды мастеров. В 2011 году реорганизован в форме присоединения к нему: МБОУ ДОД ДЮСШ «А.Карелина» (ДЮСШ «Алый парус»), МБОУ ДОД ДЮСШ «Дельфин», МБОУ ДОД СЮТ «Городская» города Новосибирска. В структуре центра 4 филиала. Структурное подразделение № 3 расположено по адресу: ул. 9-й Гвардейской Дивизии,10. По данному адресу развиваются 3 вида спорта: греко-римская борьба, спортивная аэробика и хоккей. Здесь имеются спортивный зал площадью около 200 кв.м с борцовским ковром, а также аэробическая площадка — 42 кв.м с зеркалами для хореографической подготовки.

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