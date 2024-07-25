Посетительница устроила сомнительный стриптиз в баре Новосибирска

Сотрудники АБ «Гвардия» прервали стриптиз девушки в круглосуточно работающем баре на Вокзальной магистрали.
— Находившаяся в нетрезвом состоянии девушка, и так одетая весьма минималистично — лишь в длинную футболку, пыталась во время танца раздеться полностью, — рассказали в «Гвардии».
Её спутник, мужчина лет пятидесяти, был не против таких танцев и даже подбадривал барышню.
Когда в заведение приехали бойцы ГБР, они попросили эту пару покинуть заведение.
— Обнажение в общественных местах расценивается законодательством как мелкое хулиганство, — напомнили в организации.
Ранее редакция сообщала о том, что ГБР задержала пиромана в Новосибирске.
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