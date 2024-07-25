Посетительница устроила сомнительный стриптиз в баре Новосибирска

Сотрудники АБ «Гвардия» прервали стриптиз девушки в круглосуточно работающем баре на Вокзальной магистрали.

— Находившаяся в нетрезвом состоянии девушка, и так одетая весьма минималистично — лишь в длинную футболку, пыталась во время танца раздеться полностью, — рассказали в «Гвардии».

Её спутник, мужчина лет пятидесяти, был не против таких танцев и даже подбадривал барышню.

Когда в заведение приехали бойцы ГБР, они попросили эту пару покинуть заведение.

— Обнажение в общественных местах расценивается законодательством как мелкое хулиганство, — напомнили в организации.

Ранее редакция сообщала о том, что ГБР задержала пиромана в Новосибирске.