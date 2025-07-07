Пошлина за выдачу водительских удостоверений вырастет в два раза в Новосибирске

Правительство РФ представит в Госдуму законопроект о повышении пошлин на государственные услуги. Некоторые из них коснутся автомобилистов. Изменения необходимы, чтобы покрыть реальные расходы госорганов. Новые тарифы учитывают текущую инфляцию и изменения в экономике, уточняется в документах на которые ссылается ТАСС.

В частности, удвоится пошлина за выдачу водительских удостоверений (ВУ). За получение прав нового образца придется заплатить 6 тысяч рублей, старых — 4 тысячи, а для международных — 3,2 тысячи. Эти тарифы были установлены еще в 2014 и 2018 годах.

Стоимость регистрации автомобиля также изменится. Госпошлина за выдачу номеров вырастет с 2 до 3 тысяч рублей. За бумажное свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС) придется заплатить 1,5 тысячи рублей вместо 500, а за пластиковое — 4,5 тысячи вместо 1,5. Цена паспорта транспортного средства увеличится с 800 до 1,2 тысячи рублей.

Законопроект предлагает ввести плату за выписку из государственного реестра транспортных средств — 50 рублей за запрос. Сейчас эта услуга предоставляется бесплатно, и ею активно пользуются не только покупатели автомобилей, но и дилеры, перекупщики и негосударственные сервисы. В МВД поступает более 1,8 миллиарда запросов в год, что приводит к избыточной нагрузке на инфраструктуру ведомства.

Также планируется ввести новую пошлину за оформление диагностических карт, подтверждающих прохождение автомобилем технического осмотра. Эта процедура проводится с использованием IT-инфраструктуры МВД, но сейчас она бесплатна, что не компенсирует издержки министерства.

Ранее редакция сообщала о том, что продажи новых автомобилей в России в июне упали на 27,6%. Только универсал Largus продемонстрировал рост продаж.