Леонид Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах в парламент Новосибирской области

Региональное отделение ЛДПР определило список кандидатов на выборы в Законодательное собрание Новосибирской области и горсовет Новосибирска. Эти решения были приняты на конференции отделения 6 июля.

— Список кандидатов, представленный по всем территориальным группам и одномандатным округам, был единогласно утвержден общим голосованием делегатов. ЛДПР в Новосибирской области официально вступает в предвыборную гонку,— говорится в сообщении пресс-службы реготделения по итогам конференции.

В общеобластную часть партийного списка вошли три человека: Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР, Анна Терешкова, руководитель аппарата регионального отделения и генеральный директор Новосибирской филармонии, а также Александр Бойко, основатель холдинга TS Group и руководитель совета предпринимателей регионального отделения.

Выборы в Законодательное собрание и городской совет Новосибирска состоятся с 12 по 14 сентября 2025 года. В одномандатных округах изберут 38 депутатов областного парламента, еще 38 — по партийным спискам. Все 50 депутатов муниципального парламента будут выбраны в одномандатных округах.

О подготовке к кампании уже заявили партии «Единая Россия», «Справедливая Россия – За правду» , «Новые люди», «Родина» и «Российская партия пенсионеров». Они также озвучивали своих ключевых кандидатов.

Ранее редакция сообщала о том, что на выборы в горсовет Новосибирска заявился 31 кандидат. В региональный парламент активность меньше.