Вячеслав Илюхин передумал идти на выборы в Заксобрание в качестве самовыдвиженца

Независимый депутат законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин отозвал свое уведомление о намерении участвовать в выборах регионального парламента в качестве самовыдвиженца. Информация о том, что он утратил статус выдвинутого кандидата размещена в базе данных ГАС «Выборы». При этом на выборах в горсовет Новосибирска он остается в статусе самовыдвиженца.

Источник редакции Infopro54 подтвердил, что Вячеслав Илюхин не будет участвовать в выборах в Заксобрание, как самовыдвиженец. Он добавил, что борьбу за мандат тот продолжит в качестве кандидата от партии. И с большой вероятностью это будет партия «Родина», которая в 2020 году и выдвигала депутата. Стоит отметить, что в настоящий момент он является одним из трех депутатов регионального парламента, которые не входят ни в одну фракцию.

Примечательно, что заявления на участие в выборах в горсовет в качестве самовыдвиженцев подали и два помощника депутата Илюхина — Сергей Большаков (округ №13) и Татьяна Шенрок (округ №15).

На 7 июля, заявления на участие в выборах регионального парламента подали 6 человек: заместитель директора Института политики и технологий Михаил Большов (претендует на округ №37), директор ОПФ «Фонд содействия образованию» Андрей Везнер (округ№32), главный врач ГАУЗ «Городской клинической поликлиники №1» Сергей Дорофеев (округ №38), руководитель группы АО «СОГАЗ» Александр Емельянов (округ №32) и самозанятая из города Бердска Дарья Шапран (округ №37) и директор по социальному и инновационному развитию компании ООО «Новосибирская служба спасения» Олег Сметанин.

За мандат в горсовете решил побороться 31 человек: 30 самовыдвиженцев, и один — от политической партии («Родина»).

Срок подачи заявлений заканчивается 23 июля.

Ранее редакция сообщала, что «Новые люди» представили список кандидатов на выборах в Новосибирской области. Региональное отделение ЛДПР также определило список кандидатов.