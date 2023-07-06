Поскользнувшейся пенсионерке выплатят 40 тыс рублей за моральный вред. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

По данным прокуратуры, в результате некачественной уборки наледи управляющей организацией на прилегающей к дому территории, в том числе в виду отсутствия антигололедных реагентов и противоскользящих материалов, минувшей зимой пожилая женщина упала и получила повреждения.

В результате полученного вреда здоровью пенсионерка вынуждена была проходить лечение в травматологическом отделении ГБУЗ НСО «ГКБ N 1».

Прокурор Заельцовского района обратился в суд с иском к управляющей организации с требованием выплатить компенсацию морального вреда пожилой женщине. Руководитель управляющей компании получил от прокурора представление, по результатам рассмотрения короткого был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Ранее редакция сообщала о том, что дело об обмане дольщиков ЖК Ельцовский на 450 млн рублей уходит в суд.