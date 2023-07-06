Продать жилье, приобретенное в ипотеку с маткапиталом станет легче

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, который упростит продажу квартир, приобретенных в ипотеку с использованием материнского капитала. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая на конференции в Благовещенске.

По ее словам, на сегодняшний день получить разрешение от опеке на продажу квартиры, которая была куплена по ипотеке с использованием материнского капитала практически невозможно, даже если жилищные условия улучшаются. В случае, когда семья хочет приобрести квартиру в новостройке по договору долевого участия, сделка может быть невозможна в принципе.

— Мы будем вносить в Госдуму законопроект, касающийся тысяч семей, пытавшихся продать квартиру, которую они взяли по ипотеке и вложили туда материнский капитал, и хотели купить другую квартиру в ипотеку, но это не давали им сделать органы опеки, — сказала она.

Напомним, в 2023 году материнский капитал на первого ребенка составляет 586,9 тыс. руб., а на второго — 775,6 тыс. рублей. По данным правительства Новосибирской области более 10,5 тысяч новосибирских семей подали заявления о распоряжении материнским капиталом в банки, с которыми ОСФ РФ по Новосибирской области заключило соответствующие соглашения, почти 2 тысячи из них — в текущем году.

Ранее редакция сообщала, что депутаты предложили расширить использование средств маткапитала.