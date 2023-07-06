Пожарные и спасатели в Новосибирске эвакуировали из остановившегося колеса обозрения семь человек из трех кабинок. Никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области.

— В 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Новосибирской области поступила информация, что на Михайловской набережной города остановилось колесо обозрения. Экстренные службы выехали на место вызова. — говорится в сообщении.

Пожарные при помощи лестницы эвакуировали трех человек, в том числе одного ребенка. Еще четверых спасатели вызволили, прокрутив вручную колесо обозрения полностью. На спасательную операцию потребовалось около получаса.

Напомним, что прокуратура Новосибирской области провела проверку всех аттракционов в городе. В ходе которой было установлено, что владельцы нескольких из них эксплуатируют устаревшую технику, в том числе, с техническими неисправностями. Кроме того, на некоторых аттракционах отсутствует обязательная информация о правилах пользования и не используются измерительные средства веса и роста. В ведомстве добавили, что на аттракционах зачастую не было средств для оказания первой медицинской помощи.

Ранее редакция сообщала о том, что подростки получили травмы на аттракционе в Центральном парке Новосибирска.