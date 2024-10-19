После гибели девушек на «зебре» мэрию обязали поставить светофор в Новосибирске

Прокуратура заставила мэрию Новосибирска установить светофор на аварийно-опасном участке дороги, где погибли две девушки. Трагедия произошла в ноябре прошлого года на улице Выборной возле Инюшенского бора. Пьяный водитель мчался по дороге и сбил двух пешеходов. В результате ДТП одна девушка от полученных травм скончалась на месте, другая — чуть позже в больнице.

Прокуратурой было установлено, что в нарушение требований закона пешеходный переход у дома N 102 на Выборной не оборудован светофорным регулированием с применением вызывной фазы для движения пешеходов.

— Выявленные нарушения послужили основанием для внесения прокуратурой представления в муниципалитет, по результатам рассмотрения которого на установку светофора выделены бюджетные деньги, объект возведён и введён в эксплуатацию, — пояснили в пресс-службе регионального ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область попала в два антирейтинга по количеству ДТП. Регион на шестом месте по количеству наездов на пешеходов и на пятом — по ДТП с участием детей-пешеходов.