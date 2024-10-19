Участок на территории Бердского санатория выставят на продажу

Собрание кредиторов экс-руководителя и собственника завода «Тяжстанкогидропресс» и компании «Стиллайн» приняли решение о порядке, условиях и сроках реализации земельного участка площадью 1472 кв. м., расположенного на территории санатория «Бердский», 29. Стартовая цена продажи — 11.2 млн рублей. Об этом говорится на сайте раскрытия информации.

В сети объект с этим адресом упоминается, как аварийный дом 1970 года постройки, расположенный на Бердской косе в санаторной локации. На картах 2ГИС объект не позиционируется.

Напомним, арбитражный суд Новосибирской области в январе 2022 года признал Николая Степакина банкротом в отношении него была введена процедура реализации имущества. 18 октября 2024 года собрание кредиторов бизнесмена приняло решение продлить процедуру реализации имущества на 6 месяцев.

Заявление о признании ООО «Сервисный центр «Стиллайн» банкротом в октябре 2019 года подал Сбербанк. Сумма иска составляла 102, 8 млн рублей. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежали 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей.

В мае 2024 суд прекратил дело о банкротстве компании «Стиллайн». Однако, на тот момент не были погашены долги кредиторам на 2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что права на аквапарк Новосибирска перешли компании, связанной с Александром Манцуровым.